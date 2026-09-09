Héros de la première victoire du FC Nantes cette saison contre Nancy (1-0), Thomas Robinet (30 ans) doit déjà déchanter.

Thomas Robinet avait tout pour être le héros de la soirée. Pour sa première titularisation sous le maillot du FC Nantes, l’ancien attaquant de Dunkerque a été particulièrement remuant face à Nancy lundi soir à La Beaujoire (1-0).

La LFP change finalement le buteur

L’ancien goleador de Dunkerque a d’abord provoqué l’expulsion d’Elydjah Mendy, avant de se jeter sur un centre de Ryad Hachem au retour des vestiaires pour dévier le ballon au fond des filets. Un but qui a longtemps été attribué à Robinet et qui a surtout permis aux Canaris de décrocher leur première victoire de la saison, sur le score de 1-0.Mais Thomas Robinet va devoir patienter avant de pouvoir officiellement ouvrir son compteur avec le FC Nantes.

La LFP a finalement réattribué la réalisation à Yannis Nahounou, considéré comme le dernier joueur nancéien à avoir touché le ballon avant qu’il ne termine dans ses propres filets. Un changement qui peut forcément laisser un petit goût amer à l’attaquant nantais. Sur le terrain, Robinet avait pourtant parfaitement joué son rôle en se jetant pour couper le centre de Hachem. Dans les statistiques officielles, en revanche, il devra désormais attendre pour voir apparaître son nom dans la colonne des buts.

Robinet a déjà marqué des points au FC Nantes

Au-delà de cette histoire de statistiques, les débuts de Thomas Robinet sont particulièrement encourageants. Arrivé officiellement au FC Nantes début septembre, le joueur de 30 ans a immédiatement apporté son expérience et son activité à la pointe de l’attaque. Face à Nancy, il a pesé sur la défense adverse et provoqué l’expulsion de Mendy après être parti seul vers le but. Son influence ne se limite donc pas à la finition. Le nouvel attaquant nantais a montré qu’il pouvait également créer des situations, travailler pour le collectif et peser physiquement sur les défenseurs.

Cette petite déception pourrait finalement devenir une source de motivation supplémentaire. Car le calendrier offre à Robinet une occasion parfaite de répondre. Le FC Nantes se déplacera samedi après-midi à Sochaux pour la sixième journée de Ligue 2, avec un coup d’envoi programmé à 14 heures. Il aura donc certainement envie de retrouver rapidement le chemin des filets, cette fois sans laisser la LFP lui retirer son but. Un mal pour un bien, finalement.