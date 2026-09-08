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FRANCE

FC Nantes Mercato : coup de tonnerre pour le futur gardien numéro 1

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 22:00

Le possible retour de Patrik Carlgren au FC Nantes pourrait finalement conduire à une hiérarchie bien différente de celle évoquée ces derniers jours.

Le FC Nantes négocie actuellement avec Patrik Carlgren pour faire revenir le gardien suédois à la Jonelière, après la grave blessure au genou d’Alexis Mirbach. Libre depuis son départ du club, le portier de 34 ans connaît déjà parfaitement l’environnement nantais.

Maxime Dupé conserverait sa place de numéro 1

Surtout, son éventuel retour ne serait pas synonyme de concurrence directe pour Maxime Dupé. Selon les informations d’Ouest-France, Patrik Carlgren serait appelé à devenir numéro 2, derrière l’ancien gardien nantais, tandis que Yanel Zézé occuperait le rôle de troisième gardien.

Une précision importante alors que, ces derniers jours, il se murmurait plutôt que le FC Nantes réfléchissait au recrutement d’un gardien capable de s’installer directement comme numéro 1 et de pousser Maxime Dupé sur le banc.

Avec Carlgren, le scénario serait donc tout autre. Le Suédois viendrait avant tout compenser l’absence d’Alexis Mirbach et compléter l’effectif, sans bouleverser la hiérarchie actuelle dans les buts. Le FC Nantes pourrait ainsi miser sur une solution connue, expérimentée et immédiatement opérationnelle, tout en conservant Maxime Dupé comme gardien titulaire.

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