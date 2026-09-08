RC Lens : un ancien Lensois controversé victime d’un incroyable coup de massue

Ancien joueur du RC Lens, Abdellah Zoubir pensait avoir trouvé un dernier beau défi en Arabie saoudite, mais l’aventure a tourné court de manière inattendue.

Les supporters du RC Lens se souviennent forcément d’Abdellah Zoubir. Passé par le club artésien entre 2016 et 2018, l’ailier français avait laissé une impression contrastée, mais surtout montré de belles qualités techniques sous le maillot sang et or.

À 34 ans, son parcours l’a finalement mené bien loin de l’Artois. Après huit saisons particulièrement réussies avec Qarabag, en Azerbaïdjan, Zoubir avait décidé de tourner la page cet été. Il avait alors pris la direction de l’Arabie saoudite pour rejoindre Al-Orobah, avec la perspective de signer l’un des derniers gros contrats de sa carrière.

L’ancien Lensois se retrouve finalement libre

Mais le rêve saoudien a rapidement viré au cauchemar. Comme le rapporte L’Équipe, le contrat d’Abdellah Zoubir n’a finalement jamais été homologué par la Ligue saoudienne, en raison d’un problème lié aux garanties financières présentées par son nouveau club. Le joueur ne pourra donc pas évoluer avec Al-Orobah cette saison.

Une situation particulièrement frustrante pour l’ancien joueur du RC Lens, qui avait été libéré par Qarabag afin de pouvoir rejoindre l’Arabie saoudite.

Une énorme réussite à Qarabag

Zoubir quitte surtout l’Azerbaïdjan avec un statut de véritable légende de Qarabag. En 379 rencontres, il a inscrit 79 buts et délivré 96 passes décisives.

Son aventure européenne a également connu un dernier chapitre prestigieux. La saison dernière, l’ancien Lensois a notamment disputé la Ligue des champions avec Qarabag, affrontant notamment Liverpool et Newcastle.

Désormais, Abdellah Zoubir est donc libre de s’engager avec le club de son choix. À 34 ans, celui qui a porté le maillot du RC Lens pendant deux saisons doit désormais trouver une nouvelle destination pour poursuivre sa carrière.