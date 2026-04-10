Ancien joueur du RC Lens parti en 2018, Abdellah Zoubir va quitter le club de Qarabag, huit ans après son arrivée.

Près de huit ans après avoir quitté le RC Lens, Abdellah Zoubir continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. L’ancien ailier des Sang et Or, passé par l’Artois entre 2016 et 2018, est sur le point de s’engager avec le club qatari d’Al-Shahania, selon L’Équipe.

À 34 ans, le joueur formé à Grenoble et passé par plusieurs championnats européens (Écosse, Roumanie, Azerbaïdjan) s’apprête à quitter le FK Qarabag, où il est devenu une véritable légende avec plus de 350 matchs disputés et un rôle majeur dans les succès nationaux du club.

Un passage au RC Lens marqué par le terrain… et les polémiques

Recruté en 2016 alors que le RC Lens évoluait en Ligue 2, Zoubir avait rapidement trouvé sa place dans la rotation offensive lensoise, se distinguant par sa technique et sa capacité de percussion.

Mais son passage dans le Nord n’a pas été uniquement sportif. En 2018, son aventure lensoise s’est terminée dans un climat tendu, marqué par une rupture avec une partie des supporters. Des accusations d’altercation et de menaces avaient alors circulé entre le joueur et un groupe de fans, avant une communication officielle du club tentant d’apaiser la situation.

Un départ du RC Lens comme tournant de carrière

Ce transfert en juin 2018 marque un véritable tournant. À Lens, Zoubir avait alterné entre bonnes prestations sportives et épisodes extra-sportifs qui ont progressivement fragilisé son image auprès du public sang et or (9 buts et 12 passes dé en 73 matchs).

Son départ avait été perçu comme une séparation logique pour les deux parties, dans un contexte de reconstruction sportive du club artésien.

Une réussite totale loin de Bollaert

Depuis son arrivée au Qarabag FK, Zoubir s’est imposé comme un cadre incontournable, participant à plusieurs campagnes européennes et devenant l’un des joueurs les plus influents de l’histoire du club.

Aujourd’hui capitaine et encore décisif en Ligue des champions, il s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat au Qatar, confirmant une carrière marquée par les rebonds et les contrastes.

Huit ans après son départ, son nom reste associé à une période contrastée du RC Lens : un joueur talentueux, mais dont le passage avait laissé une empreinte autant sportive que polémique dans l’Artois. Son futur transfert vers le Golfe rappelle surtout le destin singulier d’un ancien Lensois passé du Nord de la France aux scènes européennes, avant une nouvelle étape au Moyen-Orient