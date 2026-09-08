RC Lens : on sait si Todibo va démarrer face au Slavia Prague

Le RC Lens se déplace jeudi au Slavia Prague pour son retour en Ligue des champions, avec Jean-Clair Todibo en première ligne pour connaître ses premières minutes sous le maillot lensois.

Après sa défaite surprise contre Lorient (0-1), le RC Lens se prépare à retrouver la Ligue des champions. Les Sang et Or affrontent le Slavia Prague ce jeudi à 21 heures, à l’Eden Arena, pour la première journée de la phase de ligue.

Todibo attendu dans le onze ?

Arrivé en prêt de West Ham le 1er septembre, Jean-Clair Todibo pourrait connaître ses débuts avec Lens à Prague, comme le rapporte L’Équipe. Trop juste pour intégrer le groupe face à Lorient, le défenseur international français a depuis retrouvé du rythme à l’entraînement. Son expérience pourrait être précieuse pour une équipe qui s’apprête à retrouver la C1 après trois ans d’absence.

Jonathan Gradit devrait également effectuer le déplacement après son retour dans le groupe contre le FCL, neuf mois après sa fracture tibia-péroné. Une titularisation semble toutefois prématurée pour le défenseur.

Plusieurs incertitudes sur les côtés

Dino Toppmöller doit également composer avec plusieurs interrogations. Touché à une cuisse, Saud Abdulhamid reste incertain, tandis que Matthieu Udol a reçu une béquille contre Lorient. Ces situations pourraient ouvrir la porte à Ruben Aguilar ou Michał Skóraś.

En attaque, le choix n’est pas encore arrêté. Florian Thauvin devrait conserver son brassard, mais trois joueurs se disputent les deux autres places : Abdallah Sima, Franjo Ivanović et Odsonne Edouard. Ce dernier a marqué des points en entrant en jeu durant les vingt dernières minutes face aux Merlus.