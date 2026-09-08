Capitaine du FC Nantes, Frédéric Guilbert a dévoilé le secret qui a permis aux Canaris de remporter leur premier succès de la saison contre Nancy (1-0).

Le FC Nantes tient enfin sa première victoire de la saison. Après un début d’exercice particulièrement compliqué, les Canaris ont réussi à prendre le dessus sur Nancy (1-0), grâce notamment au but de Thomas Robinet. Un succès important pour une équipe qui avait besoin de lancer véritablement sa saison. Et pour Frédéric Guilbert, le secret de cette victoire est finalement assez simple.

« On tire tous dans le même sens »

Le capitaine du FC Nantes insiste avant tout sur l’état d’esprit affiché par le groupe. « Ça travaille bien, que ce soit le staff ou les joueurs, on tire tous dans le même sens, il n’y a pas de secret », a-t-il confié en zone mixte. Un message fort envoyé alors que Nantes a connu des premières semaines mouvementées. Les prestations n’avaient pas toujours été à la hauteur des attentes, et les Canaris avaient rapidement vu la pression augmenter autour de l’équipe. Mais cette victoire contre Nancy pourrait permettre au groupe de repartir sur de meilleures bases.

Guilbert ne cache d’ailleurs pas son soulagement après ces trois premiers points : « C’est un soulagement bien sûr parce qu’on a des ambitions et on sait que les prestations, individuelles ou collectives, n’étaient pas à la hauteur. Ces trois points vont faire du bien pour préparer la suite. » Le constat du capitaine est clair : Nantes savait qu’il devait rapidement réagir. Le club affiche des ambitions importantes cette saison et ne pouvait pas se satisfaire de son début de championnat. Cette victoire ne règle évidemment pas tous les problèmes, mais elle offre un peu d’air aux joueurs et au staff.

Un énorme soulagement pour le FC Nantes

Pour Guilbert, le résultat obtenu contre Nancy est également la conséquence directe du travail effectué à l’entraînement. Le défenseur estime que le groupe a réalisé une semaine particulièrement sérieuse avant cette rencontre. « Je ne sais pas si c’est le début de quelque chose, mais en tout cas, on travaille pour être le plus performant possible le week-end. On a fait une très grosse semaine », a-t-il poursuivi.

Une phrase qui résume parfaitement le discours du capitaine. Pas question de s’enflammer après une seule victoire. Le FC Nantes veut surtout s’appuyer sur cette dynamique pour progresser lors des prochaines journées. Le plus difficile commence désormais pour les Canaris. Après avoir enfin décroché leur premier succès, les hommes de Grégory Poirier devront confirmer lors de leur prochain rendez-vous, dès samedi à Sochaux (14h).