José Mourinho, de retour sur le banc du Real Madrid cause déjà des remous au sein du FC Barcelone.

Le FC Barcelone connaît un début de saison idéal sur le plan sportif. Mais en coulisses, les dirigeants blaugranas auraient déjà anticipé un autre sujet : le retour de José Mourinho au Real Madrid.

Le Barça veut éviter une nouvelle guerre médiatique avec le Real

Le Portugais, réputé pour ses déclarations fracassantes et ses nombreuses rivalités médiatiques, retrouve donc l’un des bancs les plus exposés du football mondial. Sa carrière est depuis longtemps associée à des conférences de presse mémorables et à des polémiques qui dépassent régulièrement le simple cadre sportif. Du côté du Barça, pas question de retomber dans ce piège.

Selon Sport, la direction du FC Barcelone aurait ainsi pris les devants auprès de Hansi Flick. L’entraîneur allemand aurait été prévenu des risques liés à un éventuel affrontement verbal avec Mourinho. L’objectif serait simple : ne donner aucune prise au technicien portugais et éviter que le moindre échange ne se transforme en polémique entre les deux institutions.

Le Barça se souvient forcément du premier passage de Mourinho au Real Madrid. À l’époque, les confrontations avec Pep Guardiola avaient largement dépassé le cadre du terrain. Les tensions avaient atteint leur paroxysme lors de plusieurs Clasicos, avec notamment le célèbre incident impliquant Tito Vilanova. Autant de souvenirs que les dirigeants catalans ne souhaiteraient visiblement pas voir ressurgir.

Une consigne très claire pour Flick

Le message transmis à Hansi Flick serait particulièrement direct : « Pas un mot sur Mourinho ni sur le Real Madrid ». Une ligne de conduite qui ne devrait finalement pas poser énormément de problèmes à l’entraîneur allemand. Flick est plutôt réputé pour son calme face aux médias et son envie de rester concentré sur le terrain. Il l’avait d’ailleurs parfaitement démontré lorsqu’il avait été interrogé sur le retour de Mourinho avant une rencontre du Barça.

Sa réponse avait été particulièrement révélatrice de son état d’esprit : « On joue demain contre le Real Madrid ? Non ? Alors posez-moi des questions sur Elche. » Difficile de faire plus clair. Pour le moment, Flick devrait donc continuer à suivre cette ligne. Le problème pourrait toutefois devenir beaucoup plus compliqué à l’approche des Clasicos. Avec Mourinho face au FC Barcelone, les questions sur les rivalités passées seront inévitables.

La moindre déclaration du Portugais pourrait rapidement être reprise par les médias espagnols. Et une réponse de Flick pourrait alors suffire à relancer une nouvelle bataille médiatique. Le Barça préfère donc prévenir plutôt que guérir. Cette stratégie colle également aux ambitions du FC Barcelone, qui souhaite avant tout capitaliser sur son excellent début de saison. Reste maintenant à savoir si Mourinho respectera lui aussi cette nouvelle trêve médiatique.