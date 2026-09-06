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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique n’a toujours pas oublié ce joueur du FC Barcelone !

Par William Tertrin - 6 Sep 2026, 23:00
Eric Garcia déçu après une action manquée face à l'Atlético.

Déjà intéressé par Eric Garcia par le passé, le PSG continuerait de suivre attentivement la situation du défenseur polyvalent du FC Barcelone.

Le nom d’Eric Garcia pourrait de nouveau circuler du côté du PSG. D’après les informations rapportées ces dernières heures par Ekrem Konur, le club parisien fait toujours partie des formations attentives à la situation du défenseur espagnol, également suivi en Premier League et en Serie A.

L’intérêt du PSG pour Garcia n’est pas nouveau. En novembre 2025, L’Équipe révélait déjà que Paris étudiait la possibilité de recruter le Barcelonais afin de disposer d’une solution capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral droit.

Une polyvalence qui plaît à Luis Enrique

Cette capacité à occuper plusieurs postes constitue précisément l’un des principaux atouts d’Eric Garcia. Formé à La Masia puis passé par Manchester City, l’Espagnol peut jouer défenseur central, latéral droit et, si nécessaire, évoluer plus haut sur le terrain.

Un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique, qui connaît parfaitement le joueur. Le PSG, qui vient de prolonger l’entraîneur espagnol jusqu’en 2030, s’appuie sur une défense construite autour de joueurs polyvalents.

Le Barça peut se montrer très gourmand

Le dossier est toutefois loin d’être simple. Eric Garcia a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2031, ce qui place le club catalan en position de force en cas de négociation. La concurrence sera également rude, avec de nombreux clubs sur les rangs, comme Tottenham, Aston Villa, Newcastle, l’Inter, l’AS Roma, la Fiorentina, ou encore Como.

Selon les informations relayées sur le marché des transferts, le Barça pourrait réclamer 50 à 55 millions d’euros pour envisager une vente. Une somme importante pour un joueur que Barcelone souhaite avant tout conserver.

Le contexte renforce d’ailleurs cette position : le Barça n’a pas recruté de nouveau défenseur central durant le dernier mercato estival, notamment en raison de la polyvalence de Garcia. Pour le PSG, la piste reste donc à surveiller. Paris apprécie depuis plusieurs mois le profil du défenseur espagnol, mais devra convaincre Barcelone de lâcher un joueur désormais lié au club jusqu’en 2031.

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