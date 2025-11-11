Le PSG est bien intéressé par le défenseur du FC Barcelone Eric Garcia, qui sera en fin de contrat en juin. Mais ce ne serait pas pour cet hiver…

Ce mardi soir, le compte X PSGInside-Actus dévoile une information concernant Eric Garcia. Le polyvalent défenseur de 24 ans sera en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin. Des médias espagnols ont annoncé que le PSG voulait l’attirer dès cet hiver. Le média contredit cette information. Selon lui, « ce sera seulement lors du prochain mercato estival. Il signerait librement, ce qui ne changerait pas les plans du club parisien, toujours déterminé à recruter un défenseur central dès le mercato hivernal ».

Garcia n’arriverait que l’été prochain

C’est donc un double rebondissement. Déjà, le défenseur catalan n’arrivera pas en janvier et, en plus, son recrutement n’empêcherait pas le PSG d’attirer un autre arrière, comme par exemple Dayot Upamecano, lui aussi en fin de contrat avec le Bayern Munich. Et qui a fait un gros appel du pied aux dirigeants parisiens ce mardi en conférence de presse avec l’équipe de France.

Eric Garcia, lui, est encore loin de Paris. Car le FC Barcelone est très satisfait de ses services. Depuis son retour en 2021 après un passage à Manchester City (et un prêt à Gérone), il a joué aussi bien défenseur central, son poste de prédilection, que milieu défensif et latéral. Ce serait une très grosse prise pour le PSG mais le Barça tient vraiment à le conserver.