Pierre Ménès estime que le costume du PSG est actuellement trop grand pour Lucas Chevalier mais il constate surtout que le recrutement estival a été raté dans les grandes largeurs.

Lucas Chevalier a passé un très mauvais dimanche. La journée avait mal commencé avec ce like malvenu à un post pro-Rassemblement National. Elle s’est mal terminée avec une nouvelle prestation décevante à Lyon (3-2) et deux buts encaissés. L’ancien Lillois a droit à des critiques venues de toutes parts, ce lundi, et Pierre Ménès ne fait pas exception. Mais le journaliste estime que si Chevalier est critiquable, Luis Campos l’est également car le recrutement du PSG cet été a été catastrophique.

« Pour l’instant, le costume du PSG est trop grand pour lui »

« Ce n’est pas tant sur les deux buts qu’il encaisse à Lyon qu’il me dérange que sur son langage corporel et son manque d’autorité sur les ballons aériens qu’il a eu à jouer. On a l’impression que, pour l’instant, le costume du PSG est trop grand pour lui. Il donne l’impression de ne pas savoir où se placer et comment agir. C’est vrai qu’il n’a pas été beaucoup aidé par Zabarnyi à Lyon mais il serait temps que Lucas sorte un match qu’on pourrait qualifier de référence avec le PSG. Je sais bien que Donnarumma a aussi longtemps été contesté. Mais pour l’instant, les deux seules recrues du PSG sont très décevantes, Zabarnyi encore plus que Chevalier. »

Luis Enrique peut également être ciblé car c’est lui qui a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Mais au-delà des responsabilités, il est évident que Lucas Chevalier a tout intérêt à réussir le match référence dont parle Pierre Ménès si le PSG veut nourrir l’espoir de remporter une deuxième Champions League d’affilée.