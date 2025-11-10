Selon Mohamed Toubache-Ter, la direction technique de l’arbitrage français aurait conscience que Benoît Bastien commet beaucoup d’erreurs, comme lors d’OL-PSG. Mais elle ne fait rien…

Depuis hier soir, les Lyonnais sont en colère contre Benoît Bastien, qui a fortement influé sur le résultat de leur match contre le PSG (2-3) par ses décisions. Et ce n’est pas le message de Mohamed Toubache-Ter sur X qui va les calmer ! Selon l’insider, « apparemment la direction technique de l’arbitrage français est consciente des mauvais matches de Benoît Bastien… mais a fait le choix de lui confier des matchs afin de lui redonner confiance ! On en est là ! PS : c’est le constat de nombreux dirigeants de L1 ».

M. Bastien couvert par sa hiérarchie

Que la direction technique n’ait pas beaucoup d’arbitres sous le coude et soit contrainte de continuer avec ceux qui commettent des erreurs, soit. Mais pourquoi confier à M. Bastien un match aussi important que Lyon-PSG ? Le plus important pour qu’il se remette en selle après des boulettes aurait été de lui confier une rencontre sans trop de pression, par exemple un Metz-Nice. Mais le choc de la journée, suivi par une large audience, c’était presqu’un appel à une nouvelle erreur. Et ça n’a pas manqué…

Une fois encore, le championnat de France a été secoué par des critiques à l’encontre des hommes en noir puisqu’en plus des Lyonnais avec M. Bastien, les Monégasques ont dégoupillé après l’arbitrage de M. Dechepy lors du match face à Lens (1-4) samedi…