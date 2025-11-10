PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris de l’avance pour Tylel Tati (FC Nantes) 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL – PSG : Pierre Ménès a radicalement tranché la polémique arbitrale 

Nicolas Tagliafico (OL)
Bastien Aubert
10 novembre 2025

Si l’Olympique Lyonnais s’estime lésé par l’arbitrage face au Paris Saint-Germain (2-3), Pierre Ménès semble plutôt partager cet avis sur certains faits de match…

On ne compte plus le nombre de Lyonnais qui ont taclé l’arbitrage de Benoît Bastien et de ses acolytes hier au Groupama Stadium lors de la défaite rageante face au PSG (2-3). Si certains faits de jeu ont pu porter à confusion, notamment cette main d’Illya Zabarnyi dans sa surface non sifflée en première période, Pierre Ménès estime que le corps arbitral n’a pas toujours bien fait son travail tout au long de cette rencontre.

« Le but de Kvara n’aurait pas dû être accordé »

« Le but de Kvara n’aurait pas dû être accordé. Il y a faute de Vitinha à l’origine de l’action puisqu’il percute d’abord avec son genou l’arrière de la jambe de Tessman avant de délivrer sa passe décisive. La VAR dort profondément, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Cela est tristement banal dans notre chère ligue 1 qui progresse partout hormis au niveau des arbitres. »

Ménès tacle Tolisso et Tagliafico 

En revanche, ce même Ménès a fustigé l’attitude des Lyonnais, un peu trop véhéments à son goût pour venir se plaindre auprès de l’arbitre. Ce qui a finalement équilibré les débats au niveau de son analyse du match. « Le second carton jaune de Tagliafico est très mérité pour l’ensemble de son œuvre, a-t-il nuancé. Autant c’est un joueur magnifique, autant son comportement est absolument insupportable. On a aussi vu Tolisso parler derrière à l’arbitre d’une façon assez choquante, ce qui lui a d’ailleurs valu un carton jaune… »

Ligue 1OLPSG
#A la une#ANALYSE

Les plus lus

Tylel Tati (FC Nantes)
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : un des deux clubs a pris de l’avance pour Tylel Tati (FC Nantes) 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : encore une mauvaise nouvelle pour Lucas Stassin !

Par Bastien Aubert
Les Lensois célèbrent avec les supporters
Ligue 1...

Revue de presse : Clauss savonne la planche d’Haise à Nice, le beau geste de Thauvin aux supporters lensois 

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz (OM)
Ligue 1...

OM : courtisé, Robinio Vaz a acté un premier choix très fort pour son avenir 

Par Bastien Aubert
Nicolas Tagliafico (OL)
Ligue 1...

OL – PSG : Pierre Ménès a radicalement tranché la polémique arbitrale 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : coup dur pour Mbappé au Real, le Barça perd un nouveau joueur   

Par Bastien Aubert
Maxime Bernauer (ASSE)
ASSE...

ASSE : énorme coup dur pour Maxime Bernauer ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : le clan Chevalier monte au créneau après l’horrible affaire de racisme

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : c’est acté, un Rennais vient remplacer Aguerd ! 

Par Bastien Aubert
Patrik Carlgren (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Pierre Ménès ressort Kombouaré du placard et juge l’intérim de Carlgren au Havre 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

PSG, OM, RC Lens : Thauvin mène le Racing dans l’équipe type de la 12e journée de L1 

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
ASSE...

RC Lens, Stade Rennais, ASSE : Will Still vend la mèche pour son avenir 

Par Bastien Aubert
Le PSG s'est imposé face à l'OL
Ligue 1...

OL – PSG : un Parisien provoque les Bad Gones, échauffourées en tribunes ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger
ASSE...

ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger

Par William Tertrin
Benoît Bastien a fait voir rouge les Lyonnais ce dimanche lors d'OL - PSG (2-3).
Ligue 1...

OL – PSG : l’arbitrage de Benoît Bastien fait scandale, Lyon crie à l’injustice !

Par Alexandre Corboz
Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)

Par William Tertrin
La joie des joueurs du PSG qui ont arraché un succès controversé à Lyon.
Ligue 1...

Le PSG arrache la victoire sur la fin face à l’OL, les notes du match

Par Alexandre Corboz
Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?
Mercato...

Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage
Ligue 1...

RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage

Par William Tertrin
ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer
ASSE...

ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer

Par William Tertrin
Medhi Benatia saluant un joueur à la fin du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après De Zerbi, Benatia fracasse aussi les critiques

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OL – PSG : les compos du choc sont connues !
Ligue 1...

OL – PSG : les compos du choc sont connues !

Par William Tertrin
Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs
Liga...

Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet