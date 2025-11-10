Si l’Olympique Lyonnais s’estime lésé par l’arbitrage face au Paris Saint-Germain (2-3), Pierre Ménès semble plutôt partager cet avis sur certains faits de match…

On ne compte plus le nombre de Lyonnais qui ont taclé l’arbitrage de Benoît Bastien et de ses acolytes hier au Groupama Stadium lors de la défaite rageante face au PSG (2-3). Si certains faits de jeu ont pu porter à confusion, notamment cette main d’Illya Zabarnyi dans sa surface non sifflée en première période, Pierre Ménès estime que le corps arbitral n’a pas toujours bien fait son travail tout au long de cette rencontre.

« Le but de Kvara n’aurait pas dû être accordé »

« Le but de Kvara n’aurait pas dû être accordé. Il y a faute de Vitinha à l’origine de l’action puisqu’il percute d’abord avec son genou l’arrière de la jambe de Tessman avant de délivrer sa passe décisive. La VAR dort profondément, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Cela est tristement banal dans notre chère ligue 1 qui progresse partout hormis au niveau des arbitres. »

Ménès tacle Tolisso et Tagliafico

En revanche, ce même Ménès a fustigé l’attitude des Lyonnais, un peu trop véhéments à son goût pour venir se plaindre auprès de l’arbitre. Ce qui a finalement équilibré les débats au niveau de son analyse du match. « Le second carton jaune de Tagliafico est très mérité pour l’ensemble de son œuvre, a-t-il nuancé. Autant c’est un joueur magnifique, autant son comportement est absolument insupportable. On a aussi vu Tolisso parler derrière à l’arbitre d’une façon assez choquante, ce qui lui a d’ailleurs valu un carton jaune… »