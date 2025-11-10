PSG, OM, RC Lens : Thauvin mène le Racing dans l’équipe type de la 12e journée de L1 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL – PSG : un Parisien provoque les Bad Gones, échauffourées en tribunes ! 

Le PSG s'est imposé face à l'OL
Bastien Aubert
10 novembre 2025

Dimanche soir, la victoire arrachée par le PSG sur la pelouse de l’OL (3-2) s’est transformée en véritable brasier : Gonçalo Ramos a mis le feu aux poudres avec une célébration qui a fait sortir les Bad Gones de leurs gonds.

La tension lors de la victoire du PSG face à l’OL hier soir (3-2) était palpable. Tout part d’un geste de trop. Remplaçant, Gonçalo Ramos entre en fin de rencontre et explose de joie sur le but décisif de Joao Neves. Jusqu’ici, rien d’anormal… sauf que l’attaquant portugais se tourne vers le virage nord et envoie plusieurs baisers provocateurs en direction des supporters lyonnais. Pire encore, il se met à bondir les bras levés face au kop, sous une bronca monumentale.

Un geste qui fait immédiatement réagir le banc lyonnais. Afonso Moreira, furieux, quitte sa zone pour venir attraper Ramos par le maillot et tenter de mettre fin au chambrage. Les deux hommes sont rapidement séparés, mais la tension, elle, grimpe d’un cran dans les tribunes. Quelques secondes plus tard, dans la tribune Est, la situation dégénère. Des supporters parisiens, éparpillés dans la foule, célèbrent le but avec un peu trop d’enthousiasme. 

Le Groupama Stadium s’est embrasé

Réaction immédiate des Bad Gones : insultes, projectiles, puis échauffourées. En quelques instants, une bagarre éclate entre fans des deux camps. Des dizaines de stadiers interviennent pour séparer les groupes et ramener le calme, pendant que les joueurs du PSG filent fêter leur victoire… sous un concert de huées. Une fin de match bouillante qui laisse des traces. Si Paris retrouve le fauteuil de leader, l’épisode Gonçalo Ramos risque, lui, de ne pas passer inaperçu dans les couloirs de la LFP.

Ligue 1OLPSG
#A la une#RECAP'

Les plus lus

Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

PSG, OM, RC Lens : Thauvin mène le Racing dans l’équipe type de la 12e journée de L1 

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
ASSE...

RC Lens, Stade Rennais, ASSE : Will Still vend la mèche pour son avenir 

Par Bastien Aubert
Le PSG s'est imposé face à l'OL
Ligue 1...

OL – PSG : un Parisien provoque les Bad Gones, échauffourées en tribunes ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger
ASSE...

ASSE : un Vert a alerté ses coéquipiers pour éviter un grand danger

Par William Tertrin
Benoît Bastien a fait voir rouge les Lyonnais ce dimanche lors d'OL - PSG (2-3).
Ligue 1...

OL – PSG : l’arbitrage de Benoît Bastien fait scandale, Lyon crie à l’injustice !

Par Alexandre Corboz
Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)

Par William Tertrin
La joie des joueurs du PSG qui ont arraché un succès controversé à Lyon.
Ligue 1...

Le PSG arrache la victoire sur la fin face à l’OL, les notes du match

Par Alexandre Corboz
Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?
Mercato...

Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage
Ligue 1...

RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage

Par William Tertrin
ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer
ASSE...

ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer

Par William Tertrin
Medhi Benatia saluant un joueur à la fin du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après De Zerbi, Benatia fracasse aussi les critiques

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OL – PSG : les compos du choc sont connues !
Ligue 1...

OL – PSG : les compos du choc sont connues !

Par William Tertrin
Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs
Liga...

Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs

Par William Tertrin
Ligue 1 : le LOSC fait une très mauvaise opération, Auxerre aussi, Metz sort de la zone rouge
Aj Auxerre...

Ligue 1 : le LOSC fait une très mauvaise opération, Auxerre aussi, Metz sort de la zone rouge

Par William Tertrin
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : des supporters dézinguent Chevalier après un like douteux sur Instagram

Par William Tertrin
Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)
Liga...

Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)

Par William Tertrin
Stade Rennais : un coach ciblé pour remplacer Beye a donné sa réponse aux Pinault
Ligue 1...

Stade Rennais : un coach ciblé pour remplacer Beye a donné sa réponse aux Pinault

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM).
Ligue 1...

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Par William Tertrin
Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
FC Nantes...

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Mercato...

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
Mercato...

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle

Par William Tertrin
Joshua Duffus saluant les supporters de l'ASSE après le succès à Troyes.
ASSE...

ASSE : Duffus rassure après son festival à Troyes

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet