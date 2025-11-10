Dimanche soir, la victoire arrachée par le PSG sur la pelouse de l’OL (3-2) s’est transformée en véritable brasier : Gonçalo Ramos a mis le feu aux poudres avec une célébration qui a fait sortir les Bad Gones de leurs gonds.

La tension lors de la victoire du PSG face à l’OL hier soir (3-2) était palpable. Tout part d’un geste de trop. Remplaçant, Gonçalo Ramos entre en fin de rencontre et explose de joie sur le but décisif de Joao Neves. Jusqu’ici, rien d’anormal… sauf que l’attaquant portugais se tourne vers le virage nord et envoie plusieurs baisers provocateurs en direction des supporters lyonnais. Pire encore, il se met à bondir les bras levés face au kop, sous une bronca monumentale.

Un geste qui fait immédiatement réagir le banc lyonnais. Afonso Moreira, furieux, quitte sa zone pour venir attraper Ramos par le maillot et tenter de mettre fin au chambrage. Les deux hommes sont rapidement séparés, mais la tension, elle, grimpe d’un cran dans les tribunes. Quelques secondes plus tard, dans la tribune Est, la situation dégénère. Des supporters parisiens, éparpillés dans la foule, célèbrent le but avec un peu trop d’enthousiasme.

Le Groupama Stadium s’est embrasé

Réaction immédiate des Bad Gones : insultes, projectiles, puis échauffourées. En quelques instants, une bagarre éclate entre fans des deux camps. Des dizaines de stadiers interviennent pour séparer les groupes et ramener le calme, pendant que les joueurs du PSG filent fêter leur victoire… sous un concert de huées. Une fin de match bouillante qui laisse des traces. Si Paris retrouve le fauteuil de leader, l’épisode Gonçalo Ramos risque, lui, de ne pas passer inaperçu dans les couloirs de la LFP.