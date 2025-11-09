Interrogé par Téléfoot sur les raisons de l’absence de Corentin Tolisso en sélection, Didier Deschamps n’a pas apporté de réponse claire.

Impressionnant depuis la saison dernière, Corentin Tolisso est l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France. Pour autant, Didier Deschamps ne le convoque plus en équipe de France. Ce qui a incité certains à penser que le sélectionneur avait un problème avec les joueurs de l’OL puisqu’Alexandre Lacazette avait subi le même traitement avant son départ pour l’Arabie Saoudite. Ce dimanche, Téléfoot a posé les questions qui fâchent à Deschamps. Et on ne peut pas dire que les réponses soient rassurantes…

« J’ai des joueurs et il y a de la concurrence »

« Si je suis plus réticent à convoquer des joueurs de l’OL ? Non, c’est faux. D’où viennent ces rumeurs ? Je m’en fous (rires). Qu’est-ce qu’il manque à Tolisso alors ? Il ne lui manque rien. Pourquoi il n’est pas dans la liste ? Parce que j’ai des joueurs et qu’il y a de la concurrence, voilà. »

Champion du monde 2018 avec les Bleus, Corentin Tolisso a compilé 28 sélections. Si Didier Deschamps avait un problème avec lui, il ne l’aurait pas appelé aussi souvent. Il faut donc croire le sélectionneur quand il dit qu’il y a de la concurrence, même si on a du mal à voir ce que le Lyonnais a de moins qu’un Adrien Rabiot, par exemple.