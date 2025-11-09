Ce soir, la 12e journée de Ligue 1 se conclura par le choc OL-PSG. Les deux entraîneurs, Paulo Fonseca et Luis Enrique, vont devoir faire des choix forts à cause des absences.

Affiche du football français depuis un quart de siècle, OL-PSG a perdu de sa superbe en raison de la chute du club rhodanien, plombé par des soucis financiers. Mais le choc va tout de même opposer le 3e de la Ligue 1 au 5e. Un succès permettrait aux Gones de grimper d’une place et de revenir à un point de leur adversaire du soir, une victoire parisienne offrirait la tête du classement au club de la capitale. Si cette affiche a perdu de son éclat, c’est également à cause des nombreuses blessures qui touchent les deux formations.

Tolisso devrait effectivement être absent

Côté lyonnais, c’est surtout la présence de Corentin Tolisso qui est en suspend. Touché au ischios-jambiers droits, le capitaine de l’OL s’est entraîné sans intensité hier et son entraîneur, Paulo Fonseca, a expliqué en conférence de presse être très pessimiste concernant sa présence. Le technicien ne veut pas risquer de le perdre pour plusieurs semaines en le faisant jouer. L’Equipe comme Le Parisien estiment qu’il débutera la rencontre sur le banc. Une énorme perte pour l’OL, tant Tolisso rayonne depuis le début de la saison.

Côté PSG, c’est encore pire puisqu’une moitié d’équipe est à l’infirmerie (Dembélé, Doué, Hakimi, Mendes). Cela devrait entraîner la titularisation d’un Kang-in Lee qui s’est fait piquer par Luis Enrique et son staff ces dernières semaines. Selon Le Parisien, le message passé au Sud-Coréen, qui voulait partir cet été, a été le suivant : « Tu souffres de ne pas jouer, tu ne dis rien et tu acceptes la situation ? C’est à toi de te réveiller ! ». Ca a plutôt bien fonctionné puisque Lee a réussi des derniers matches très bons. Il devrait être titulaire ce soir au Groupama Stadium.

Voici les deux onze, selon L’Equipe :

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Morton – Ghezzal, Merah, Moreira – Satriano.

PSG : Chevalier – Neves, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Mayulu, Vitinha, Ruiz – Lee, Ramos, Mbaye.