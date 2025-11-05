Achraf Hakimi blessé pour plusieurs semaines, Luis Enrique va devoir trouver un nouveau latéral droit. Qui offre les meilleures garanties ? Nos journalistes en débattent.

Senny Mayulu

« Déjà, commençons par une évidence : Achraf Hakimi est irremplaçable. Le Marocain est le meilleur latéral droit du monde, et de loin. Avant de croiser Luis Enrique, il était surtout bon offensivement mais, à l’instar de Nuno Mendes, il a énormément progressé sur l’aspect défensif, devenant une référence mondiale. L’entraîneur du PSG ne trouvera pas de joueur à son niveau, c’est une certitude. Tout ce qu’il peut faire, c’est choisir l’option la moins pire. Et en ce sens, il me semble que Senny Mayulu offre un profil assez semblable à celui d’Hakimi. Il peut faire le job au niveau défensif et bien se projeter en attaque. D’ailleurs, il a été aligné à ce poste de latéral droit contre Strasbourg (3-3), avec une bonne prestation à la clef et un but en prime.

Zaïre-Emery constitue aussi une bonne option mais il commence à retrouver son niveau au milieu de terrain, je trouverais dommage de le déstabiliser et de risquer de casser cette dynamique positive en le descendant d’un cran. Mayulu est l’option numéro un à mes yeux. »

Raphaël NOUET

« Mayulu ou Zaïre-Emery, mais pas Marquinhos »

« Il est évident que la blessure d’Hakkimi est un coup dur pour le PSG et il faut souhaiter que le Marocain ne reste pas trop longtemps sur le flanc, ce qui semblerait être le cas puisque les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Je rejoins Raphaël : Mayulu a les qualités pour jouer latéral droit, il est polyvalent, il a du coffre. Zaïre-Emery peut aussi dépanner, il l’a déjà démontré, et quand Neves, Vitinha et Ruiz seront tous les trois opérationnels, je pense que Luis Enrique pourrait bien trancher pour cette option. En revanche, j’ai lu récemment que Marquinhos pourrait glisser à droite en l’absence d’Hakimi pendant la CAN, mais je ne suis pas trop fan de l’idée. Car cela reviendrait à titulariser Zabarnyi dans l’axe à la place du Brésilien… »

Laurent HESS