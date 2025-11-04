Le PSG s’est incliné ce mardi sur sa pelouse face au Bayern Munich (1-2), à l’occasion de la quatrième journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions.

C’était le choc de cette quatrième journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions ! Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, recevait au Parc des Princes le Bayern Munich, auteur de 15 victoires en autant de matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Un choc remporté par les Bavarois (1-2).

Menés au score d’entrée après l’ouverture du score de Luis Diaz (4e), les Parisiens ont tenté d’égaliser avant d’encaisser un second but, encore par l’intermédiaire de Luis Diaz (32e). En supériorité numérique après l’exclusion du Colombien (45+7e), les hommes de Luis Enrique ont réduit l’écart à un quart d’heure du terme grâce à un bijou de Joao Neves (74e), mais ne sont pas parvenus à arracher le point du match nul en fin de match. Voici nos notes accordées aux joueurs parisiens.

Les notes des Parisiens

Lucas Chevalier (5) : Le gardien parisien n’a pas grand chose à se reprocher sur les deux bavarois (4e, 32e), surtout sur le premier où il repousse une frappe de Mickael Olise avant de se faire tromper par Luis Diaz. Il s’est, par ailleurs, montré vigilant sur un tir d’Harry Kane (45+8e).

Achraf Hakimi (4) : Peu en vue offensivement, le Marocain a vu son vis-à-vis, Luis Diaz, mettre deux buts avant de sortir sur blessure juste avant la pause après un tacle dangereux du Colombien (45+7e). Remplacé par Senny Mayulu (3), qui a été plutôt transparent.

Marquinhos (2) : Match catastrophique du capitaine parisien ! Malheureux sur le premier but bavarois en poussant dans ses propres filets la frappe de Luis Diaz (4e), le Brésilien est pleinement coupable sur le second en perdant le ballon aux abords de sa surface (32e).

Willian Pacho (6) : Contrairement à son compère en défense centrale, l’Equatorien s’est montré très solide, à l’image de son duel gagné face à Mickael Olise (21e).

Nuno Mendes (5) : Comme à son habitude, l’ancien joueur du Sporting Portugal a énormément apporté offensivement sur son couloir gauche, mais a laissé beaucoup trop d’espaces à Mickael Olise défensivement.

Vitinha (5) : Très discret offensivement en première période, Vitinha s’est réveillé en seconde, tentant, en vain, plusieurs fois sa chance de loin.

Warren Zaïre-Emery (6) : Précieux dans la récupération et dans le combat, le Français a été l’un des rares bons Parisiens ce soir. Passé ensuite latéral droit après la sortie d’Achraf Hakimi, il a fait le travail.

Fabian Ruiz (3) : L’Espagnol a été en deçà de son niveau ce soir, pesant très peu sur le jeu offensif de son équipe. Remplacé par Joao Neves (66e).

Khvicha Kvaratskhelia (4) : Le Géorgien a fait quelques différences sur son côté, mais a manqué d’efficacité dans l’avant-dernier et le dernier geste.

Bradley Barcola (3) : L’ancien Lyonnais a été imprécis tout au long de la rencontre, manquant une belle occasion d’égalisation juste avant la demi-heure de jeu (30e). Remplacé par Gonçalo Ramos (66e).

Ousmane Dembélé (non noté) : Trop tendre au milieu de terrain sur l’ouverture du score bavaroise (4e), le Ballon d’Or 2025 a vu un but lui être refusé (22e) avant de sortir sur blessure (25e). Entré en jeu à la place de l’ancien Barcelonais, Kang-In Lee (6) a amené un peu de mouvement au jeu parisien, étant récompensé de ses efforts par une passe décisive sur le but de Joao Neves (74e).

