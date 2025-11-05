Victime d’un gros tacle de Luis Diaz mardi soir lors de PSG-Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi doit passer des examens aujourd’hui mais les nouvelles seraient rassurantes.

Sorti en pleurs, hier, juste avant la pause après un tacle par derrière de Luis Diaz, Achraf Hakimi a regagné les vestiaires sans pouvoir marcher. Il était soutenu par deux membres du staff. L’image a donné des sueurs froides à Luis Enrique ainsi qu’aux supporters parisiens et du Maroc car le latéral droit est un élément clé du PSG ainsi que des Lions de l’Atlas, qui disputeront la CAN dans deux mois. Une première estimation de son absence a été fixée à quatre à six semaines.

Un mois d’absence ?

Mais Daniel Riolo annonce ce mercredi sur X : « Les nouvelles sont rassurantes pour Hakimi ! Tant mieux… ». Ce qui va dans le sens de ce que disait Luis Enrique hier soir, à savoir qu’il fallait attendre que la cheville de son joueur ait dégonflé pour se faire une idée plus précise de son indisponibilité. Sachant que des examens seront effectués dans le cours de la journée, qui détermineront la durée exacte de son passage par l’infirmerie.

Au vu ce qu’a écrit Riolo, il pourrait donc s’agir d’une simple entorse, sans ligament touché. Ce qui pourrait limiter l’absence d’Hakimi à un gros mois de compétition. Une bonne nouvelle pour un PSG qui paye un très lourd tribut aux blessures depuis le début de la saison…