Les premières nouvelles concernant les états de santé d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sont tombées après PSG – Bayern Munich (1-2).

En plus de s’être incliné ce mardi face au Bayern Munich (1-2), pour le compte de la quatrième journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a perdu deux de ses cadres sur blessure, et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Blessure au mollet pour Dembélé, moins grave que prévu pour Hakimi ?

Pour Ousmane Dembélé, longtemps absent en début de saison en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, il ne s’agirait d’une rechute aux ischios, mais plutôt d’un pépin au mollet, selon L’Équipe. Pour Achraf Hakimi, touché à la cheville droite après un tacle dangereux de Luis Diaz qu’il lui a valu un carton rouge, ce serait moins grave que ce que tout le monde craignait, L’Équipe parlant d’une absence entre trois et cinq semaines. Les deux joueurs passeront des examens ce mercredi pour connaître la nature exacte de leur blessure et leur durée d’indisponibilité.

La réaction de Luis Enrique sur ces deux blessures

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, est revenu sur ces deux blessures. « Il faut attendre demain (mercredi) pour voir après le test qu’elle est exactement la blessure des joueurs. La blessure d’Ousmane Dembélé n’est pas la même que la dernière, cela n’a rien à voir avec la dernière blessure. Mais il a joué le temps que vous avez vu. Et Achraf Hakimi, c’est le football, c’est un sport de contact. C’est dommage parce que c’est compliqué pour le joueur. Mais je pense que ce sont des actions qui sont comme ça et je me rappelle le dernier été la blessure de Jamal Musiala aussi. Ce sont des actions avec de la malchance. Mais demain (mercredi), ce sera le jour des examens et les docteurs diront ce que sont les blessures. »