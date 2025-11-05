Après Nicki Nicole, Lamine Yamal a pris une grande résolution avec la presse people
PSG – Bayern Munich : les réactions à chaud de Barcola et Kvaratskhelia

Bradley Barcola lors de PSG - Bayern
Fabien Chorlet
5 novembre 2025

Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia s’est exprimé en zone-mixte après la défaite du PSG en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-2).

Le Paris Saint-Germain est tombé ce mardi soir face au Bayern Munich (1-2), à l’occasion de la quatrième journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sont passés en zone-mixte pour s’exprimer devant les journalistes. Le Français et le Géorgien n’avaient pas de nouvelles d’Achraf Hakimi, dont l’inquiétude est grande après sa sortie sur blessure avant la pause.

Bradley Barcola : « On a manqué de concentration sur certaines actions, qui nous ont coûté des buts. Tout n’est pas à jeter. On s’est quand même bien réveillé, mais le début de match nous coûté très très cher. On n’était pas à fond dès le début. Notre première mi-temps était très moyenne. On a beaucoup essayé, mais on n’a pas eu la chance de marquer. On a tout tenté, c’est dommage. On va essayer de tirer le positif de ce match. »

Khvicha Kvaratskhelia : « C’était un match difficile face à un adversaire très fort. Le début a été mauvais pour nous et nous avons encaissé deux buts. Je pense que c’était notre erreur. Pour les prochains matchs, nous devons essayer de mieux faire. »

Propos recueillis par notre correspondant à Paris, Fabien Chorlet.

