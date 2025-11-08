Les propos de Paulo Fonseca avant le match entre l’OL et le PSG ce dimanche soir.

Ce dimanche, en clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OL reçoit le PSG pour le choc du week-end. En cas de victoire, les Gones pourraient revenir à un seul point de leur adversaire. En attendant, Paulo Fonseca, coach lyonnais, était présent en conférence de presse. Et il n’a pas apporté que des bonnes nouvelles. Petit condensé de ses déclarations ci-dessous :

Sulc forfait, Tolisso peut-être encore aussi

« Suspension de Hateboer, suspension d’Abner, et nous avons une blessure de Pavel qui a un problème à l’ischio. Il ne sera pas disponible pour le match. Coco a fait l’entraînement aujourd’hui, mais c’était une séance plus tactique, sans intensité. On verra demain s’il est prêt, mais j’ai des doutes (il était déjà absent face au Betis). C’est risqué de le faire jouer et je ne veux pas prendre le risque de le perdre pour les prochains matchs. Je pense que c’est risqué de le faire débuter. C’est aussi un problème à l’ischio, il l’a ressenti lors du match à Brest et il n’est pas à 100 %. »

Satriano recadré

« Je pense que le problème ne venait pas de Martin (lors de la défaite contre le Betis). J’ai parlé avec lui pour lui dire qu’il doit être plus présent dans la surface. Pour marquer, il doit y être. Mais c’est aussi vrai que le ballon n’arrivait pas suffisamment dans la surface. »

Fonseca donne ses consignes face au PSG

« C’est un match durant lequel on devra peut-être passer plus de temps sans ballon, mais quand nous l’aurons, nous voudrons avoir la possibilité d’attaquer. L’important sera d’être équilibrés sans ballon. C’est un match contre la meilleure équipe d’Europe. Nous devrons être concentrés, comme nous l’avons été face aux meilleures équipes. Mais ce sera un match durant lequel, quand on aura le ballon, ce sera difficile. C’est une équipe agressive, qui défend en marquage individuel. Le PSG est très agressif dans les moments de pressing. Nous devrons prendre des décisions plus simples et plus rapides pour avoir la possibilité d’attaquer. Je ne crois pas qu’il y ait un bon moment pour jouer contre Paris. Il n’y a jamais de bons moments pour affronter le PSG. »

Les blessure à Paris, pas une excuse

« Ça ne change rien pour nous, nous connaissons la qualité des joueurs du PSG. Dembélé et Nuno Mendes ne sont pas là, mais il y aura d’autres joueurs de qualité. Hakimi et Nuno Mendes sont parmi les meilleurs latéraux du monde. Naturellement, leurs absences vont changer des choses, mais ça ne change rien aux intentions et au jeu de Paris. »

Propos rapportés par le site officiel de l’OL.