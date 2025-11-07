FC Barcelone : Lamine Yamal a trouvé une nouvelle chérie, c’est une bombe !
RC Lens Mercato : Leca et Sage à l’origine d’une affaire en or insoupçonnée en Ligue 1

RC Lens Mercato : Leca et Sage à l’origine d’une affaire en or insoupçonnée en Ligue 1
William Tertrin
7 novembre 2025

Prêté avec option d’achat à l’OL, Martín Satriano ne fait pas vraiment l’unanimité. Le RC Lens, qui a tenté le pari Odsonne Édouard pour le remplacer, peut se frotter les mains.

Lors de la préparation estivale, Martín Satriano était bien parti pour occuper un rôle central au RC Lens. Acheté définitivement auprès de l’Inter Milan, l’attaquant de 24 ans avait d’ailleurs marqué face à Liège et Metz en amical. De bon augure, mais l’ancien de Brest s’est ensuite blessé au pied, après une saison complète manquée à cause des ligaments croisés. En fin de mercato, le club a finalement pris la décision de céder Satriano à l’OL, surtout pour des raisons financières qui ne collaient pas avec son statut.

« Quand on regarde l’effectif, il y a une hiérarchie à n’importe quel poste. Il faut que nos plus gros salaires soient numéro 1. Ce n’était pas la vision du coach (Pierre Sage), ni la mienne, même si Martin est un bon attaquant, qu’il soit le titulaire. A Lens, on ne peut pas se permettre d’avoir un joueur qui n’est pas numéro 1 au poste en ayant ces émoluments-là », avait expliqué Jean-Louis Leca, directeur sportif lensois.

Satriano ciblé par les critiques

Depuis son départ, Satriano a déjà disputé 10 matchs avec les Gones, pour un but et une passe décisive. Titulaire ce jeudi soir en Ligue Europa face au Real Betis, son équipe a perdu 2-0, et il a été la cible de beaucoup de critiques sur X.

« 1 sur 5 duels aériens remportés et 1 sur 3 duels au sol remportés par Martin Satriano ce soir. FRUSTRANT ».

« Le grand Martin Satriano, même Amin Sarr n’a pas fait pire. Bravo Paulo. On croît en toi ».

« Satriano j’en peux plus les frères c’est trop pour moi, ce mec n’est pas un joueur de football ».

« J’ai pas connu un attaquant aussi nul que Satriano à Lyon ».

Autant de commentaires négatifs qui laissent penser que Lens a finalement fait une bonne affaire en se séparant de Satriano pour récupérer un Odsonne Édouard en bonne forme actuellement. Ce départ avait pourtant inquiété les supporters lensois. Reste à voir si l’OL lèvera l’option d’achat (sous conditions), ce qui est loin d’être fait…

