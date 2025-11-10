Luis Campos et le Paris Saint-Germain lorgnent déjà du côté du Stade Rennais en vue du prochain mercato.

Le Paris Saint-Germain prépare l’avenir. Fidèle à sa méthode, Luis Campos suit de près de jeunes talents prometteurs pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Et cette fois, Media Foot annonce que Kader Meïté, attaquant du Stade Rennais, qui a attiré l’attention du conseiller sportif parisien.

À seulement 18 ans, l’international Espoirs français s’impose progressivement dans le onze du Stade Rennais sous l’œil attentif d’Habib Beye. Lors des dernières journées de Ligue 1, Meïté a confirmé tout son potentiel en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive contre le RC Strasbourg (4-1), formant un duo complémentaire avec Estéban Lepaul. Une performance qui ne passe pas inaperçue à Paris.

Un dossier à la Doué pour le PSG ?

Media précise toutefois que Campos ne compte pas précipiter les choses. Comme il l’avait fait avec Désiré Doué, il préfère tisser des liens avec le joueur et son entourage afin de préparer une future approche au moment opportun. L’objectif est clair : suivre sa progression et envisager une intégration au PSG lorsque Meïté sera prêt à franchir le pas, tout en continuant à franciser l’effectif parisien.

Reste à savoir si Luis Enrique, qui privilégie généralement des attaquants mobiles et polyvalents, sera convaincu par ce profil puissant et prometteur. Quoi qu’il en soit, le PSG a déjà posé ses jalons sur une pépite du Stade Rennais qui pourrait bien faire parler d’elle dans les saisons à venir.