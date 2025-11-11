PSG Mercato : à la lutte avec Chelsea et Dortmund pour une promesse au milieu

Le PSG ferait partie des clubs intéressés par le recrutement du milieu suisse Johan Manzambi (20 ans), qui évolue à Fribourg.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l’information de Caught Offside, qui assure que Liverpool prépare une offensive pour recruter Vitinha cet hiver. Le PSG ne devrait pas laisser partir son maestro portugais mais il travaille déjà sur l’arrivée d’une doublure… ou d’un remplaçant. Selon Jeunes Footeux, il aurait pris des renseignements sur le jeune milieu suisse Johan Manzambi (20 ans), qui évolue en Bundesliga à Fribourg.

Une cote à 15 M€

Formé au Servette de Genève, Manzambi est parti à sa majorité à Fribourg, où il a d’abord joué avec les jeunes avant de pointer le bout de son nez en équipe première. Depuis le début de la saison, il a joué 14 matches toutes compétitions confondues pour 1 but inscrit (contre Nice en Europa League) et 3 passes décisives. Mais c’est surtout à la récupération et dans l’organisation du jeu qu’il brille. Si sa marge de progression est importante, il évolue déjà à un très haut niveau et affiche toutes les qualités qui lui permettraient de briller sous les ordres de Luis Enrique.

Le site Transfermarkt annonce que Chelsea et le Borussia Dortmund le suivraient également. Le BvB n’a pas forcément les moyens de lutter avec Paris et les Blues. Mais si ce sont ces derniers qui l’emportent, Manzambi pourrait bien jouer en France, mais du côté de Strasbourg…