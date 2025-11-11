Selon la presse anglaise, Liverpool se cherche un milieu défensif pour la deuxième partie de saison et aurait jeté son dévolu sur le Portugais du PSG Vitinha.

La presse anglaise n’a visiblement toujours pas compris que le PSG version Qatar n’est pas un bar dans lequel on peut se servir à son gré. Les rumeurs venues d’outre-Manche laissent toujours à penser que le club de la capitale sautera sur l’occasion de récupérer un bon chèque en échange d’un de ses joueurs. Caught Offside en apporte une nouvelle preuve ce mardi : selon lui, Liverpool aurait décidé de recruter Vitinha en janvier. Et serait prêt à mettre 130 M€ pour convaincre Luis Enrique de lâcher un joueur essentiel à son schéma de jeu.

Arsenal et la Juventus également intéressés

L’article ne parle pas du tout du fait que les champions d’Europe n’ont aucune envie de céder un de leurs titulaires en cours de saison, eux qui visent un deuxième sacre continental consécutif. Il assure en revanche qu’Arsenal et la Juventus sont également sur le coup. Et que la somme de 130 M€ n’est qu’un point de départ pour de futures négociations.

Cette rumeur est d’autant plus surprenante que Liverpool n’a pas forcément de besoins au niveau des milieux défensifs puisque Ryan Gravenberch et Alexis MacAllister forment un duo redouté en Premier League. Et que la piste principale pour un troisième joueur à intégrer à la rotation se nomme Marc Guéhi (Crystal Palace), qui sera libre en juin. Le PSG, a priori, peut donc dormir sur ses deux oreilles concernant Vitinha…