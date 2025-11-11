Tandis que Lamine Yamal (18 ans) dicte ses choix au mercato du FC Barcelone, son agent Jorge Mendes maintient un contact très étroit avec le PSG…

Le FC Barcelone peut respirer… pour l’instant. Alors que le PSG multiplie les contacts pour s’attacher les services de Lamine Yamal, l’ailier blaugrana affiche une loyauté sans faille envers le club catalan. Entre tentation financière et fidélité au maillot, le jeune prodige catalan se retrouve au cœur d’un duel qui pourrait marquer l’avenir du football européen. Selon Don Balon, Jorge Mendes, l’agent du joueur, entretient des contacts réguliers avec le PSG.

Jorge Mendes garde le contact avec le PSG

Sa philosophie est claire : il souhaite toujours garder une porte de sortie ouverte pour ses clients, surtout pour un joueur au potentiel de Lamine Yamal. « Sa carrière sera très longue, et le mieux pour un joueur de son niveau est d’avoir toujours une option si quelque chose de majeur se présente », confie une source proche du dossier. Mais pour l’instant, aucun transfert concret n’est sur la table et le départ du joueur n’est absolument pas envisagé.

Yamal veut Lewandowski au Barça en 2026-2027 !

Malgré l’insistance parisienne et les conseils de son agent, Yamal reste catégorique : il veut continuer au Barça. Le jeune ailier nourrit un rêve clair et ambitieux : devenir une légende du club catalan et marquer l’histoire du Barça. La preuve est concrète. Selon El Nacional, le prodige de 18 ans s’implique au club et souhaite que Robert Lewandowski reste l’attaquant de pointe titulaire la saison prochaine. Il l’a déjà fait savoir à Deco, le directeur sportif du club. Une situation complexe, puisque tout laissait penser que le Polonais allait quitter le Barça à la fin de son contrat.