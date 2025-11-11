Après Nicki Nicole pour Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans), son père Mounir Nasraoui a annoncé ses fiançailles avec sa compagne Khristina… de 23 ans !

Le clan Yamal fait parler dans les coulisses, mais cette fois, ce n’est pas pour le football. Mounir Nasraoui, père de la jeune star espagnole Lamine Yamal, a annoncé ses fiançailles avec sa compagne Khristina, âgée de 23 ans. Un détail qui n’a pas manqué de surprendre : Khristina n’a que cinq ans de plus que Lamine, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Pour Mounir Nasraoui, cette nouvelle étape de sa vie semble être un véritable bonheur partagé. Dans ses publications, il affiche son amour pour Khristina et sa volonté de construire un futur commun. Les fans de Lamine Yamal, quant à eux, ont été nombreux à réagir avec étonnement, certains avec humour, d’autres avec curiosité sur la dynamique familiale.

Malgré cette annonce inattendue, l’essentiel reste que le père du prodige espagnol semble heureux et épanoui dans sa vie personnelle. Une nouvelle qui montre que, derrière le jeune phénomène du football, il y a une famille avec ses histoires et ses surprises.