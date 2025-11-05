FC Barcelone : Flick démonte les rumeurs de départ
FC Barcelone : une pépite à plus de 100 M€ pousse dans l’ombre de Lamine Yamal

FC Barcelone : une pépite à plus de 100 M€ pousse dans l’ombre de Lamine Yamal
Laurent Hess
5 novembre 2025

Il n’y a pas qu’un prodige au Barça…

Cette semaine, la 520ème Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football présente les joueurs n’ayant pas encore fêté leur 20ème anniversaire avec la plus haute valeur de transfert.

Cubarsi 3e joueur de moins de 20 ans le plus cher du monde

Sans surprise, Lamine Yamal, estimé à 350 M€, arrive en tête du classement, et seuls 3 autres joueurs sont valorisés à plus de 100 M€. C’est le Brésilien de Chelsea Estêvão Willian qui se classe 2e (118 M€). Et Pau Cubarsí complète le podium (113 M€). Le défenseur blaugrana devance le milieu de terrain argentin du Real Madrid Franco Mastantuono (102 M€).

FC Barcelone
#A la une#JEUNES

