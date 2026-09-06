OM – Paris FC (2-3) : les notes des Marseillais

En clôture de la 3e journée de Ligue 1, l’OM a été dominé le Paris FC au Vélodrome (2-3). Les notes des Marseillais.

Jeffrey De Lange 4

Impuissant sur les deux premiers buts du PFC, le gardien néerlandais n’a pas été aidé par sa défense. Il se couche toutefois bien devant Sinayoko (45e) et sort un arrêt miraculeux devant Kebbal à la reprise (46e). Pris à contre-pied par ce diable de Sinayoko sur penalty (86e).

Timothy Weah 5

Pris par la vitesse de Koleosho sur le premier but, l’international américain a ensuite mieux collé à son vis-a-vis et fait preuve d’une précision chirurgicale (100% de passes réussies et de duels aériens gagnés, un ballon perdu).

Nayef Aguerd 3

Enfumé sur sa première intervention, le Marocain revient bien pour couper la course de Traoré qui filait au but (30e). Il a repris du poil de la bête au fil du match. Remplacé par Cornelius (72e).

CJ Egan-Riley 2

Comme à Monaco, l’Anglais semble coupable d’un marquage trop lâche sur le deuxième but de Sinayoko (19e). Par la suite, sa lourdeur a trop souvent sauté aux yeux. Pire, sa main décollée du corps sur la frappe de Simon entraîne le penalty logique de la défaite (2-3, 85e).

Emerson 4

Auteur d’un raid mal récompensé plein axe (15e), l’Italo-Brésilien a été bougé par le feu follet Kebbal. Il a encore perforé la défense parisienne mais son pointu n’a pas trouvé le cadre (27e). Remplacé par Garcia (90e).

Himad Abdelli 5

Himad Abdelli a beaucoup dézoné pour offrir des solutions offensives et ne s’est pas caché dans les duels. On l’a même vu frapper (44e) et sonner la charge. Remplacé par Moumbagna (90e).

Pierre-Emile Höjbjerg 6

Plaque tournante du jeu marseillais, le Danois a eu moins d’impact que lors de ses deux sorties précédentes. Du mieux après la mi-temps, avec quelques ballons bien grattés dans l’entrejeu et une belle présence dans les zones chaudes.

Amine Gouiri 7

A 0-1, l’Algérien égalise en renard des surfaces en profitant d’une bévue d’un défenseur parisien. Englué dans une défense parisienne compacte, il a réussi à s’en défaire pour égaliser d’une frappe puissante (52e). Le meilleur Marseillais sur la pelouse.

Angel Gomes 4

Très actif dans l’entame, avec notamment une frappe à son actif, l’Anglais revient bien sur Sinoyoko (22e). Il a perdu de son influence au fil de la rencontre et surtout manqué une offensive toute faite (66e). Remplacé par Mmadi (72e).

Igor Paixao 4

Très discret dans cette rencontre, après avoir pourtant reçu une ovation du Vélodrome, le Brésilien touche l’équerre sur un coup-franc bien travaillé (39e). On attendait mieux du feu follet marseillais, remplacé par Abdallah (72e), qui a bougé la défense adverse dès son entrée.

Amine Harit 6

Le Marocain n’a pas compté ses efforts sur son côté droit. Harit a tenté de combiner et a été récompensé de ses tentatives avec une passe décisive pour Gouiri (54e). Une belle énergie.