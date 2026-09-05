On a appris récemment que l’OM continuait à chasser une taupe en interne. Son identité serait désormais connue.

Le feuilleton de la « taupe » continue de faire parler à Marseille. Ces dernières semaines, l’OM aurait cherché à comprendre comment certaines informations sensibles pouvaient sortir du club et circuler rapidement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Désormais, une piste particulièrement inattendue est avancée.

Rachid Zeroual directement visé ?

Selon Mohamed Toubache-Ter, il ne faudrait pas chercher bien loin pour comprendre l’origine de ces fuites. Le spécialiste a directement évoqué Rachid Zeroual, figure bien connue des supporters de l’OM. Un nom qui ne tombe pas du ciel. Récemment, Rachid Zeroual a notamment été reçu en haut lieu afin de présenter l’influenceur Bimo à Frank McCourt. Une séquence qui a particulièrement interpellé Mohamed Toubache-Ter.

Pour l’insider, cette situation illustre surtout le fonctionnement très particulier de l’Olympique de Marseille. Sur X, Mohamed Toubache-Ter s’est montré particulièrement critique envers la direction du club. « Dans quel autre club en France, une direction est soumise à ce point à un groupe de supporters ? Dans quel autre club en France, une direction accepte la présence d’un Youtubeur sur décision d’une personne… et après ça vient se plaindre des taupes », a-t-il notamment réagi. Une déclaration qui vise directement la proximité supposée entre certains membres de la direction marseillaise et des représentants des supporters.

McCourt au cœur de la polémique

La présence de Frank McCourt dans cette séquence ajoute forcément une dimension supplémentaire. Le propriétaire américain de l’OM est régulièrement confronté aux revendications et aux critiques d’une partie de l’environnement marseillais. Le fait qu’un supporter historique comme Rachid Zeroual puisse être impliqué dans la présentation d’un influenceur au propriétaire américain alimente donc les interrogations. Pour Mohamed Toubache-Ter, cette proximité serait difficilement compatible avec les plaintes de la direction concernant les fuites d’informations.

Reste toutefois une nuance essentielle : à ce stade, rien ne permet d’établir publiquement que Rachid Zeroual est effectivement la personne à l’origine des fuites évoquées autour de l’OM. Il s’agit d’une accusation formulée par Mohamed Toubache-Ter, et non d’un fait officiellement établi par le club. Cette affaire intervient alors que l’OM tente de fonctionner avec davantage de discrétion autour de sa gestion interne. La moindre information qui sort du club peut rapidement provoquer des réactions, notamment lorsqu’elle concerne le mercato, la direction ou les relations avec les supporters. Rachid Zeroual est-il réellement cette fameuse « taupe » recherchée par l’OM ? Pour l’instant, aucune confirmation officielle ne permet de l’affirmer. Mais une chose est certaine : le dossier est loin d’être terminé.