Pronostic OM – Paris FC : la victoire ou la crise pour les Marseillais ?

Voici l’analyse complète du match de clôture de la troisième journée de Ligue 1 entre l’OM et le Paris FC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique de Marseille va clôturer la troisième journée de Ligue 1 avec la réception du Paris FC ce dimanche (20h45). Battus le week-end dernier par l’AS Monaco (2-0) et désormais débarrassés du mercato estival, les Olympiens tenteront de se relancer à domicile et de lancer une dynamique positive face à une équipe francilienne qui compte une victoire et un match nul depuis le début de la saison.

Ligue 1 – OM vs Paris FC

Dimanche 6 septembre 2026 · 20h45 · Cepac Vélodrome

OM : rebondir après la défaite à Monaco

L’Olympique de Marseille avait parfaitement lancé sa saison en dominant largement Strasbourg (4-0) au Vélodrome. Une première sortie très convaincante qui avait notamment permis à Amine Gouiri de s’illustrer avec un doublé.

Mais les hommes de Bruno Genesio n’ont pas réussi à confirmer le week-end dernier lors de leur premier déplacement de la saison. Opposés à l’AS Monaco, les Olympiens ont été battus 2-0 et n’ont jamais réussi à trouver la faille face à l’un de leurs concurrents directs.

Avec trois points pris en deux journées, l’OM pointe donc à la huitième place avant cette troisième journée. Rien d’inquiétant à ce stade de la saison, mais les Marseillais auront forcément à cœur de renouer immédiatement avec la victoire devant leur public.

Le contexte est également différent puisque le mercato est désormais terminé. Malgré de très nombreux départs et aucune arrivée pour les compenser, Bruno Genesio connaît maintenant définitivement le groupe avec lequel il devra travailler. Plusieurs cadres comme Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd ou Igor Paixão, un temps annoncés sur le départ, sont finalement restés.

L’entraîneur marseillais doit toujours composer sans Tochukwu Nnadi. Geoffrey Kondogbia, sorti sur blessure contre Monaco, reste incertain, tandis qu’Igor Paixão pourrait faire son retour. Amine Gouiri devrait, lui, être une nouvelle fois aligné à la pointe de l’attaque.

Paris FC : un début de saison presque parfait

Le Paris FC se présente au Vélodrome avec davantage de certitudes sur le plan comptable. Les hommes de Liam Rosenior ont pris quatre points lors de leurs deux premières journées et n’ont toujours pas encaissé le moindre but.

Pour leur premier match, les Franciliens avaient dû se contenter d’un nul et vierge sur la pelouse de Troyes (0-0). Ils ont ensuite nettement élevé leur niveau de jeu à domicile pour dominer l’OGC Nice (3-0).

Vincent Marchetti, Lassine Sinayoko et Samir Chergui ont trouvé le chemin des filets lors de cette victoire. Le PFC a donc montré qu’il était capable d’être solide défensivement tout en se montrant beaucoup plus efficace lorsqu’il parvient à prendre confiance offensivement.

Ce bon départ permet aux Parisiens d’aborder ce déplacement sans véritable pression. Face à un OM qui sera attendu par son public après sa défaite à Monaco, les hommes de Liam Rosenior pourraient chercher à fermer les espaces avant d’exploiter les transitions.

Paris devra néanmoins faire sans Nhoa Sangui et Emmanuel Mbemba. Jonathan Ikoné et Luca Koleosho sont également annoncés incertains. Ilan Kebbal, auteur de neuf buts la saison dernière, devrait en revanche être présent pour animer le secteur offensif parisien.

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique de Marseille avait pris quatre points sur six face au Paris FC la saison dernière.

Le premier duel avait donné lieu à une rencontre particulièrement spectaculaire au Vélodrome. L’OM s’était largement imposé 5-2 au terme d’un match à sept buts. Lors de la rencontre retour à Paris, les deux formations s’étaient quittées sur un match nul (2-2).

Les deux confrontations de la saison dernière avaient donc produit onze buts au total, avec sept réalisations marseillaises et quatre parisiennes.

Sur l’ensemble de leur historique, l’avantage est également marseillais avec six victoires en dix confrontations, pour trois matchs nuls et un seul succès du Paris FC. La majorité de ces rencontres remontent toutefois à plusieurs décennies et sont donc peu significatives pour analyser l’affiche de dimanche.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Höjbjerg, Abdelli – Harit, Gomes, Abdallah – Gouiri.

Absent : Nnadi, Kondogbia (blessés).

Incertains : Paixão, Meïté (reprise).

La compo probable du Paris FC : Trapp – Camara, Mbow, Coppola, De Smet (ou Otavio) – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Simon – Sinayoko.

Absents : Sangui, Mbemba (blessés).

Incertains : Otavio, Ikoné, Koleosho (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Amine Gouiri (OM) : Muet lors de la défaite à Monaco, l’attaquant algérien avait en revanche parfaitement lancé son championnat avec un doublé contre Strasbourg (4-0). Dans un OM qui devra probablement faire le jeu, il devrait encore être le principal point de fixation de l’attaque olympienne. Son efficacité pourrait peser lourd face à une défense parisienne qui n’a toujours pas encaissé le moindre but cette saison.

Ilan Kebbal (Paris FC) : Avec neuf buts inscrits en Ligue 1 la saison dernière, le milieu offensif a été l’un des principaux artisans du maintien parisien. Toujours à la recherche de son premier but cette saison, Kebbal possède la technique et la qualité de passe nécessaires pour faire mal à l’OM en transition. Si Paris passe une grande partie du match sans le ballon, son influence dans les sorties de balle et les contre-attaques sera particulièrement importante.

Les tendances de cotes : l’OM favori au Vélodrome

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire OM (1) ≈ 1,76 ≈ 58 % OM favori Match nul (X) ≈ 4,00 ≈ 25 % Scénario secondaire Victoire Paris FC (2) ≈ 4,20 ≈ 17 % Paris outsider

Malgré le meilleur début de saison du Paris FC, les bookmakers accordent assez nettement leur confiance à l’Olympique de Marseille. Le contexte du Vélodrome et la différence de qualité individuelle entre les deux effectifs expliquent en grande partie cette tendance.

L’OM a également déjà montré sa capacité à faire la différence à domicile. Lors de la première journée, les Olympiens avaient inscrit quatre buts à Strasbourg sans en encaisser un seul. Ils voudront retrouver cette efficacité après être restés muets à Monaco.

Il faudra néanmoins se méfier d’un Paris FC qui arrive en confiance. Les Franciliens n’ont toujours pas encaissé de but après 180 minutes et restent sur une victoire 3-0 face à Nice. Ils avaient également réussi à tenir Marseille en échec (2-2) lors de leur dernière confrontation.

La cote d’une simple victoire marseillaise n’est donc pas forcément la plus intéressante. D’autres marchés peuvent permettre de profiter du statut de favori de l’OM tout en conservant une certaine marge de sécurité.

Nos pronostics pour OM – Paris FC

OM remboursé si match nul (DNB) : Marseille reste difficile à évaluer après seulement deux journées, mais son premier match au Vélodrome s’était soldé par une victoire 4-0. Face à un Paris FC invaincu et qui n’a toujours pas encaissé, assurer le nul permet de se couvrir contre un nouveau match accroché tout en misant sur une réaction des Olympiens devant leur public.

: Marseille reste difficile à évaluer après seulement deux journées, mais son premier match au Vélodrome s’était soldé par une victoire 4-0. Face à un Paris FC invaincu et qui n’a toujours pas encaissé, assurer le nul permet de se couvrir contre un nouveau match accroché tout en misant sur une réaction des Olympiens devant leur public. OM marque plus de 1,5 but : Les hommes de Bruno Genesio sont restés muets à Monaco, mais ils avaient inscrit quatre buts pour leur première sortie à domicile. L’OM avait également marqué à sept reprises lors de ses deux confrontations avec le Paris FC la saison dernière. Avec Gouiri, Gomes et potentiellement le retour de Paixão, les Marseillais possèdent suffisamment d’arguments pour faire tomber à plusieurs reprises la défense francilienne.

: Les hommes de Bruno Genesio sont restés muets à Monaco, mais ils avaient inscrit quatre buts pour leur première sortie à domicile. L’OM avait également marqué à sept reprises lors de ses deux confrontations avec le Paris FC la saison dernière. Avec Gouiri, Gomes et potentiellement le retour de Paixão, les Marseillais possèdent suffisamment d’arguments pour faire tomber à plusieurs reprises la défense francilienne. Amine Gouiri buteur : Auteur d’un doublé contre Strasbourg lors de la première journée, l’international algérien retrouve le Vélodrome après une rencontre plus compliquée à Monaco. Aligné à la pointe de l’attaque, il devrait bénéficier d’un certain nombre de situations si Marseille parvient à installer son jeu dans le camp parisien. Son efficacité devant le but en fait un candidat logique pour trouver le chemin des filets.

Score possible

OM 2-1 Paris FC : Marseille devrait montrer un visage plus entreprenant pour son retour au Vélodrome. Les Olympiens ont déjà démontré leur potentiel offensif à domicile avec quatre buts inscrits contre Strasbourg, mais le Paris FC semble mieux armé que son précédent adversaire et n’a toujours pas encaissé cette saison. Les Franciliens pourraient donc poser des problèmes aux hommes de Bruno Genesio et profiter de certaines transitions. La qualité individuelle marseillaise et l’avantage du terrain pourraient néanmoins permettre à l’OM de faire la différence et de renouer avec la victoire.