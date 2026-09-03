OM : le transfert avorté laisse des traces dans la famille

Emerson Palmieri a confirmé son engagement envers l’OM après l’échec de son retour à Santos. En coulisses, la déception est toutefois bien réelle, comme l’a reconnu son épouse sur les réseaux sociaux.

Emerson reste pleinement engagé avec l’OM

On vous en parlait mercredi : Emerson Palmieri avait réagi à son départ avorté vers Santos, son club formateur. Le latéral gauche de 32 ans, arrivé de West Ham l’été dernier, avait notamment remercié les supporters brésiliens pour leur affection.

L’international italien avait également tenu à réaffirmer son implication à Marseille. « Aujourd’hui, c’est ce maillot que je défends et je reste engagé à 100 %, concentré sur nos objectifs et déterminé à toujours donner le meilleur de moi-même », avait-il écrit.

Sa femme reconnaît une grande frustration

Si Emerson a pris soin de ménager toutes les parties, son épouse a affiché une déception plus prononcée. « La vie crée parfois d’énormes attentes en nous… et lorsque les choses ne se passent pas comme nous l’avions imaginé, nous devons apprendre à gérer la frustration et à continuer d’avancer », a-t-elle confié dans un message relayé par Onze Mondial.

« L’envie de rentrer à la maison était très forte » : la femme d’Emerson s’exprime après son transfert raté à Santos. — @OMLaProvence https://twitter.com/OMLaProvence/status/2095536844712665278

Un retour au Brésil particulièrement attendu

« Cette fois, l’attente de rentrer à la maison était très grande. Chaque jour au Brésil rend le retour plus difficile », a poursuivi la femme du défenseur. Né au Brésil et formé à Santos, Emerson avait quitté son pays natal en 2014 pour rejoindre Palerme.

Le retour espéré attendra donc. Sous contrat avec l’OM, l’ancien joueur de l’AS Rome et de Chelsea assure désormais vouloir rester totalement concentré sur les objectifs marseillais.