RC Lens : Le jeune défenseur a résisté aux sollicitations, son plan est tracé

Révélation de la dernière saison lensoise, Ismaëlo Ganiou n’a pas manqué de sollicitations durant le mercato. Prolongé jusqu’en 2030, le défenseur des Sang et Or a choisi de poursuivre son apprentissage dans son club formateur.

Une saison pour confirmer

Après avoir marqué les esprits durant sa première demi-saison en Ligue 1, Ismaëlo Ganiou sait qu’il est désormais attendu. Le pur produit de la Gaillette aborde ce nouvel exercice avec calme, mais aussi avec l’ambition de démontrer que son éclosion n’était pas un hasard.

« Pour moi, c’est une saison de confirmation. Je dois montrer que la demi-saison que j’ai faite l’année dernière, ce n’était pas un hasard, c’était dû au travail », explique le jeune Lensois dans un entretien accordé à Lensois.com.

Ganiou n’a pas été perturbé par le mercato

Alors que son avenir au RC Lens a alimenté les discussions, Ganiou reconnaît avoir reçu « beaucoup de sollicitations ». De quoi agiter son premier véritable mercato, sans toutefois le détourner du terrain.

« Dans ma tête, c’était quand même assez clair : j’ai une histoire encore à écrire ici », assure-t-il. Le défenseur voit également son choix comme une manière de remercier son club formateur, qui lui a permis de franchir toutes les étapes jusqu’à la Ligue 1.

Dino Toppmöller estime que la baisse de salaire consentie par Jean-Clair Todibo pour rejoindre Lens constitue « un signal très fort » de sa motivation. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095519731037929826

Un leadership naturel dans l’axe

Capable d’évoluer à droite comme dans l’axe, où il avait déjà disputé quasiment la moitié de ses rencontres la saison dernière, Ganiou se sent prêt à prendre davantage de responsabilités. Il estime notamment posséder un « leadership un peu naturel », sans considérer ce nouveau statut comme un poids.

Calme et ambitieux, le Lensois ne veut cependant pas brûler les étapes, malgré la Ligue des champions et les éventuelles perspectives avec les Bleus. Son objectif immédiat reste clair : s’installer durablement au RC Lens et confirmer les promesses entrevues lors de ses premiers mois au plus haut niveau.