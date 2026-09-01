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FRANCE

RC Lens Mercato : Leca a bouclé un nouveau départ en direction de la Ligue 2

Par William Tertrin - 1 Sep 2026, 22:20

Le RC Lens tient un nouveau départ dans son mercato : le jeune milieu offensif Alpha Diallo va poursuivre sa progression au Stade lavallois, où il s’est engagé pour trois saisons.

Le RC Lens continue de faire évoluer son effectif, même si le mercato est officiellement terminé, et c’est cette fois du côté des départs qu’une opération se précise. D’après une information de Peuple Tango, Alpha Diallo va quitter le Racing pour rejoindre le Stade lavallois.

À 20 ans, le milieu de terrain offensif va ainsi tenter de franchir un nouveau cap sous les couleurs de Laval. Le joueur doit s’engager pour les trois prochaines saisons avec le club mayennais.

Diallo n’a jamais joué avec Lens en match officiel

Arrivé à Lens à l’été 2024, Alpha Diallo avait alors signé un contrat professionnel de trois ans avec les Sang et Or, après avoir quitté les Girondins de Bordeaux. Le Racing avait misé sur son potentiel et ses qualités techniques.

Formé notamment au Paris FC, au Red Star et aux Girondins de Bordeaux, le milieu offensif avait rapidement été identifié comme un joueur créatif, capable de faire jouer ses partenaires et de maîtriser le tempo d’une rencontre. Son passage à Lens restera toutefois principalement lié au parcours avec les équipes de jeunes et la réserve, sachant qu’il n’a jamais participé à un seul match avec les pros.

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