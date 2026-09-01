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FRANCE

RC Lens Mercato : le dernier dossier de Leca n’est pas encore terminé !

Par William Tertrin - 1 Sep 2026, 19:40
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Le mercato du RC Lens touche à sa fin, mais Jean-Louis Leca garde encore un dossier ouvert : le club cherche toujours une solution en prêt pour Nidal Celik.

Le marché français ferme ses portes ce mardi soir, mais le RC Lens pourrait encore connaître quelques mouvements dans le sens des départs. Parmi les dossiers suivis par la direction artésienne, celui de Nidal Celik reste toujours d’actualité, comme déjà relayé sur notre site.

Nidal Celik toujours candidat à un prêt

Le jeune défenseur bosnien, arrivé au RC Lens en février 2025, fait partie des joueurs pour lesquels le club cherche une porte de sortie temporaire. À 20 ans, Celik doit encore gagner du temps de jeu et un prêt pourrait lui permettre de poursuivre sa progression dans un environnement où il aurait davantage de responsabilités.

Le Racing ne semble toutefois pas dans l’urgence. En effet, certains marchés étrangers restent ouverts après la fermeture du mercato français, offrant encore plusieurs possibilités pour finaliser un départ.

Plusieurs marchés encore ouverts

Si la France referme son marché ce mardi, les opportunités ne disparaissent donc pas immédiatement. En effet, le marché de l’Angleterre et l’Espagne ferme également ce mardi, tandis que les Pays-Bas resteront ouverts jusqu’au 2 septembre. La Belgique et l’Autriche suivront le 3 septembre, puis la Turquie et le Portugal le 4 septembre. La Suisse offrira même une dernière fenêtre jusqu’au 8 septembre.

De quoi laisser un peu de temps supplémentaire à Jean-Louis Leca pour trouver une solution à Celik, mais aussi aux autres éléments susceptibles de quitter Lens.

Un mercato quasiment terminé

Sauf surprise, le RC Lens ne devrait toutefois plus connaître de bouleversement majeur. Le club a déjà réalisé l’essentiel de son recrutement et les dernières heures doivent surtout permettre d’ajuster l’effectif.

Le dossier Nidal Celik constitue donc l’un des derniers points à régler pour Jean-Louis Leca. Un départ en prêt reste possible dans les prochains jours, même après la fermeture du mercato français. À Lens, la fin du mercato sera donc calme sur le terrain des arrivées après celles de Kadile et Todibo, mais encore un peu animée concernant les départs.

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