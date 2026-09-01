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FRANCE

OL Mercato : c’est complètement fou pour Malick Fofana, son transfert bascule encore !

Par William Tertrin - 1 Sep 2026, 20:40
Malick Fofana sous le maillot de l'OL

Alors qu’il semblait tout proche de Sunderland, Malick Fofana est de nouveau au cœur d’un incroyable bras de fer avec Crystal Palace, qui tente encore de renverser la situation.

C’est un dossier complètement fou qui anime ce deadline day en France et en Angleterre. Alors que Sunderland semblait avoir pris définitivement l’avantage pour recruter Malick Fofana, Crystal Palace vient une nouvelle fois de revenir à la charge pour tenter de détourner l’ailier belge de l’OL.

D’après les dernières informations de Santi Aouna, Palace aurait décidé de s’aligner sur les nouvelles exigences financières du joueur. Le club londonien souhaiterait désormais lui faire passer sa visite médicale, alors que Fofana, qui ne répondait plus aux sollicitations de Palace dans l’après-midi, ne répondrait désormais plus non plus à celles de Sunderland. Hugo Guillemet révèle même que « Malick Fofana est actuellement À LYON avec les dirigeants de l’OL et le médecin du club. Ce dernier va lui faire passer sa visite médicale au centre Paul Santy. Une VM qui vaudra pour les deux clubs, Sunderland et Palace, car on ne sait tjrs pas où le dossier va finir ».

Un transfert qui n’en finit plus de basculer

Tout avait pourtant commencé avec un accord entre Sunderland et l’Olympique Lyonnais, avant que Crystal Palace ne tente un premier hijack. Sunderland était ensuite revenu en force et semblait avoir repris la main dans le dossier.

Mais Palace n’a pas abandonné. Le club anglais a de nouveau amélioré sa proposition et cherche désormais à convaincre définitivement le joueur. Plusieurs médias britanniques confirment cette nouvelle offensive de Crystal Palace, tandis que Sunderland reste toujours dans la course.

Le montant du transfert se situerait autour de 30 millions de livres, soit environ 35 millions d’euros selon les différentes estimations publiées ces dernières heures.

Fofana va-t-il finalement choisir Palace ?

À quelques heures de la fermeture du mercato, impossible donc de donner une destination définitive à Malick Fofana. Sunderland semblait encore en pole après avoir contré la première offensive de Palace, mais les Eagles ont relancé le dossier de manière spectaculaire.

Le joueur de l’OL, sous contrat jusqu’en 2028, est désormais au centre d’un véritable bras de fer entre deux clubs de Premier League. Et au vu des nombreux retournements de situation de cette journée, le feuilleton pourrait encore connaître un dernier épisode avant la fermeture du mercato.

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