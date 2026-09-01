OL Mercato : accord trouvé, Malick Fofana va rejoindre la Premier League !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Malick Fofana devrait quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre Sunderland. Un accord aurait été trouvé entre le club anglais, l’OL et l’ailier belge autour d’un contrat de cinq ans. Arsenal, pourtant favori du joueur, n’a pas convaincu les dirigeants lyonnais avec sa proposition de prêt.

Le feuilleton Malick Fofana touche à sa fin. Après avoir été courtisé par la Roma, Hull City et surtout Arsenal, l’international belge devrait finalement poursuivre sa carrière sous les couleurs de Sunderland.

Le club anglais a profité des hésitations des Gunners pour accélérer et trouver un accord avec l’Olympique Lyonnais. Sunderland se serait également entendu avec le joueur sur les bases d’un contrat de cinq saisons.

Sauf retournement de situation ou problème lors des dernières formalités, Fofana va donc quitter Lyon pour découvrir la Premier League.

Arsenal n’a proposé qu’un prêt à l’OL

Malick Fofana avait pourtant une préférence très claire. Le jeune ailier souhaitait rejoindre Arsenal, dont le projet sportif et les ambitions européennes correspondaient parfaitement à ses attentes.

Les Gunners avaient entamé des discussions avec son entourage et semblaient avoir pris une longueur d’avance. Mais leur proposition n’a pas répondu aux exigences financières de l’OL.

Arsenal n’aurait formulé qu’une offre verbale portant sur un prêt assorti d’une option d’achat. Une formule jugée insuffisante par les dirigeants lyonnais, qui ont besoin de récupérer immédiatement des liquidités et réclamaient un transfert définitif avoisinant les 40 millions d’euros.

Lyon n’avait donc aucun intérêt à repousser l’encaissement de cette somme sans disposer de la garantie que l’option serait levée. Actu Ligue 1

Sunderland rafle finalement la mise

Sunderland est resté en retrait durant les discussions avec Arsenal, mais n’a jamais abandonné le dossier. Le club anglais était prêt à répondre aux exigences de l’OL avec une vente ferme.

Cette différence a visiblement fait basculer les négociations. Après plusieurs jours d’échanges, un accord a été trouvé entre Sunderland et Lyon, tandis que Fofana aurait accepté de signer pour cinq ans.

Le montant définitif de l’opération n’a pas encore été communiqué. Il devrait toutefois se rapprocher des 40 millions d’euros espérés par la direction rhodanienne. Foot Mercato

Pour l’OL, cette vente répond à une nécessité économique. Après l’échec en barrages de la Ligue des champions, le club doit céder plusieurs joueurs importants afin de compenser le manque à gagner européen et de respecter ses engagements financiers.

Fofana contraint de renoncer à Arsenal

Ce dénouement possède néanmoins un goût amer pour Malick Fofana. L’international belge avait fait d’Arsenal sa destination prioritaire et son entourage poussait pour permettre au transfert d’aboutir.

Mais les Gunners n’ont pas transformé leur intérêt en une proposition suffisamment convaincante. Face à la volonté lyonnaise de conclure une vente définitive, le joueur devait choisir entre rester à l’OL ou accepter le projet de Sunderland.

Le club anglais lui offre une place importante dans son projet et l’occasion de s’installer immédiatement en Premier League. À 21 ans, Fofana disposera d’une exposition considérable et pourra encore viser un club plus prestigieux dans les prochaines saisons s’il confirme son potentiel.

Une excellente vente pour les finances lyonnaises

Recruté à La Gantoise en janvier 2024 contre environ 17 millions d’euros hors bonus, Malick Fofana va permettre à l’OL de réaliser une plus-value conséquente.

Le club belge avait toutefois négocié un pourcentage sur une future plus-value et récupérera donc une partie du montant. Malgré cette clause, l’opération offrira une bouffée d’oxygène indispensable aux finances lyonnaises.

Cette rentrée d’argent pourrait également permettre à l’OL de débloquer certains dossiers dans le sens des arrivées. La direction travaille notamment pour renforcer le milieu de terrain et anticiper le départ de son ailier belge.

Un immense coup dur pour Paulo Fonseca

Sportivement, la perte de Malick Fofana est considérable. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à créer des différences individuelles en faisaient l’un des joueurs les plus dangereux de l’effectif lyonnais.

Paulo Fonseca va perdre un titulaire majeur au moment où l’OL doit mener de front la Ligue 1 et la Ligue Europa. Trouver un remplaçant possédant des qualités comparables dans les dernières heures du mercato s’annonce particulièrement compliqué.

La direction lyonnaise aura donc privilégié la sécurité financière aux ambitions du joueur et aux besoins immédiats de son entraîneur. Arsenal n’a pas proposé la formule attendue, Sunderland en a profité et Malick Fofana s’apprête désormais à rejoindre la Premier League.

L’OL récupère le transfert définitif qu’il souhaitait. Mais sur le terrain, le prix de ce départ pourrait être très lourd.