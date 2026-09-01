OL Mercato : deux joueurs majeurs sur le départ, Malick Fofana pousse pour Arsenal !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

La dernière journée du mercato pourrait tourner au cauchemar pour l’OL. Malick Fofana aurait donné son accord à Arsenal et son entourage pousserait désormais pour convaincre Lyon. Dans le même temps, Nicolás Tagliafico se rapproche sérieusement de la Juventus.

L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre des dernières heures particulièrement mouvementées. Après avoir échoué aux portes de la Ligue des champions, le club rhodanien doit impérativement réaliser plusieurs ventes afin de compenser le manque à gagner et de rééquilibrer ses finances.

Deux joueurs majeurs pourraient ainsi faire leurs valises avant la fermeture du marché : Malick Fofana et Nicolás Tagliafico. Si ces deux départs se concrétisent, Paulo Fonseca perdrait simultanément l’un de ses principaux détonateurs offensifs et l’un des cadres les plus expérimentés de son vestiaire.

Malick Fofana a choisi Arsenal

Le dossier le plus brûlant concerne Malick Fofana. Courtisé par plusieurs formations européennes, l’international belge aurait fait d’Arsenal sa destination prioritaire. Les Gunners auraient directement avancé dans leurs discussions avec le joueur et son entourage, tandis que ce dernier ferait désormais pression sur l’OL pour permettre au transfert d’aboutir.

Le jeune ailier avait déjà repoussé une approche de Hull City malgré une proposition orale estimée à 35 millions d’euros. Son ambition est claire : rejoindre immédiatement une formation capable de jouer les premiers rôles en Premier League et de disputer les plus grandes compétitions européennes.

Son profil aurait séduit Arsenal, toujours à la recherche d’une nouvelle arme offensive sur le côté gauche. Le joueur a été proposé au club londonien et les Gunners étudient sérieusement la possibilité de le recruter avant la clôture du mercato. Foot Mercato

Attention toutefois : un accord avec le clan Fofana ne signifie pas encore que le transfert est bouclé. Arsenal doit maintenant parvenir à s’entendre avec l’OL, qui souhaite profiter de la forte valeur marchande de son joueur pour récupérer un chèque important.

L’OL contraint de sacrifier son joyau ?

Sportivement, le départ de Malick Fofana représenterait évidemment un immense coup dur. À seulement 21 ans, le Belge possède encore une marge de progression considérable et fait partie des joueurs capables de faire basculer une rencontre sur une accélération.

Mais financièrement, Lyon ne dispose plus vraiment du luxe de fermer la porte. Paulo Fonseca a lui-même reconnu que la situation économique pouvait contraindre le club à vendre certains éléments importants.

La non-qualification pour la Ligue des champions a accentué cette pression. Dans ces conditions, une offensive conséquente d’Arsenal pourrait devenir très difficile à refuser, surtout si Fofana affiche clairement sa volonté de rejoindre Londres.

🚨🚨 ARSENAL A CONCLU UN ACCORD AVEC MALICK FOFANA 🇧🇪 !!!!! ❤️🤍



Le camp du joueur fait pression sur Lyon pour accepter l’offre des Gunners.



🗞️ @yagosabuncuoglu pic.twitter.com/VVoBkie2SP — Actu Foot (@ActuFoot_) September 1, 2026

Accord trouvé avec la Juventus pour Tagliafico

Comme si la menace Fofana ne suffisait pas, l’OL pourrait également perdre Nicolás Tagliafico. Selon La Stampa, les dirigeants lyonnais auraient trouvé un terrain d’entente avec la Juventus pour le transfert du champion du monde argentin.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le latéral gauche de 33 ans aurait lui aussi donné son feu vert pour rejoindre Turin. Son départ permettrait à Lyon de récupérer une indemnité tout en réduisant sa masse salariale.

L’opération n’est cependant pas encore finalisée. La Juventus doit d’abord parvenir à se séparer de Juan Cabal, courtisé par l’Atalanta. Si le Colombien rejoint Bergame, la Vieille Dame devrait immédiatement déclencher l’arrivée de Tagliafico. Dans le cas contraire, le transfert pourrait être reporté au prochain mercato hivernal.

Une fin de mercato sous très haute tension

L’OL se retrouve donc au centre d’un double jeu de dominos. Malick Fofana attend qu’Arsenal trouve un accord avec Lyon, tandis que Tagliafico reste suspendu à un éventuel départ de Cabal vers l’Atalanta.

Pour les finances lyonnaises, ces deux ventes représenteraient une bouffée d’oxygène considérable. Pour Paulo Fonseca, en revanche, elles constitueraient un véritable désastre sportif si aucun remplaçant n’était recruté dans la foulée.

La dernière journée du mercato s’annonce donc irrespirable dans le Rhône. Entre la pression exercée par le clan Fofana et l’accord obtenu par la Juventus pour Tagliafico, l’OL pourrait perdre deux titulaires majeurs en seulement quelques heures.