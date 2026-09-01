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FRANCE

PSG Mercato : une autre destination que le Stade Rennais se précise pour Ndjantou

Par Fabien Chorlet - 1 Sep 2026, 10:00
Quentin Ndjantou sous le maillot du PSG

Courtisé notamment par le Stade Rennais, Quentin Ndjantou pourrait plutôt quitter le PSG pour rejoindre un club de Bundesliga en prêt.

Comme nous vous l’avions relayé la semaine dernière, Quentin Ndjantou pourrait quitter le Paris Saint-Germain d’ici la fermeture du mercato estival. Le jeune ailier gauche parisien pourrait être prêté afin d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience.

Ndjantou vers la Bundesliga ?

Si le Stade Rennais fait partie des clubs intéressés par Quentin Ndjantou, ce dernier pourrait finalement prendre la direction de l’Allemagne. Selon les informations du compte X @PSGInside_Actu, un club de Bundesliga, dont l’identité n’a pour l’heure pas filtré, aurait formulé une offre de prêt au PSG pour l’international français U19.

« Quentin Ndjantou serait au cœur d’un intérêt sérieux venu d’outre-Rhin ! Un club allemand aurait formulé une proposition de prêt très intéressante pour le jeune attaquant du PSG. Je n’ai pas le nom du club allemand en question, mais on sait que ces derniers temps, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen étaient très intéressés », assure le suiveur du club de la capitale.

La concurrence allemande semble donc se préciser pour le Stade Rennais, qui pourrait voir Quentin Ndjantou lui échapper dans les dernières heures du mercato.

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