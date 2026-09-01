À LA UNE DU 1 SEP 2026
[10:40]FC Nantes Mercato : un chèque de 5 M€ et un buteur en approche !
[10:20]OM Mercato : Franck McCourt va empocher un nouveau pactole !
[10:08]Flashback, il y a un an : OL : Quand les rêves du mercato s’échouaient sur la réalité des comptes
[10:00]PSG Mercato : une autre destination que le Stade Rennais se précise pour Ndjantou
[09:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Et en plus, ces Verts ont du caractère ! »
[08:30]OM Mercato : après Paixão, coup de théâtre pour Aguerd, Emerson et Timber !
[07:00]Dijon – ASSE (2-3) : les notes des Verts
[23:30]FC Barcelone – Vallecano : nouveau festival du Barça, Yamal régale !
[23:12]Dijon – ASSE : la réaction de Ian Cathro après la victoire des Verts
[22:43]Dijon – ASSE : les Verts souffrent mais gagnent encore, les enseignements

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : après Paixão, coup de théâtre pour Aguerd, Emerson et Timber !

Par Fabien Chorlet - 1 Sep 2026, 08:30
Nayef Aguerd et Quinten Timber sous le maillot de l'OM

L’OM aurait décidé de conserver Igor Paixão, Nayef Aguerd, Emerson et Quinten Timber dans les dernières heures du mercato estival.

L’Olympique de Marseille ne devrait finalement pas se faire dépouiller en cette fin de mercato estival. Comme révélé ce lundi par le journaliste belge Sacha Tavolieri, Igor Paixão ne devrait pas rejoindre Sunderland cet été puisque le club phocéen aurait décidé de conserver l’ailier gauche brésilien.

Aguerd, Emerson et Timber devraient aussi rester

En plus d’Igor Paixão, l’OM devrait garder la plupart des autres cadres annoncés sur le départ ces derniers jours. En effet, selon Foot Mercato, Nayef Aguerd, Emerson et Quinten Timber devraient également rester à Marseille. Une décision aurait été prise ce lundi matin par les dirigeants olympiens, visiblement désireux de ne pas affaiblir davantage l’effectif de Bruno Genesio dans les dernières heures du mercato. Sauf retournement de situation de dernière minute ou offre impossible à refuser pour l’un de ces joueurs, ils devraient donc toujours être Marseillais après la fermeture du marché estival.

Le nom de Pierre-Emile Højbjerg n’est en revanche pas mentionné par nos confrères. Le milieu de terrain danois pourrait donc, lui, encore quitter le club olympien d’ici demain soir, alors qu’il serait toujours courtisé par la Juventus Turin.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot