OM Mercato : après Paixão, coup de théâtre pour Aguerd, Emerson et Timber !

L’OM aurait décidé de conserver Igor Paixão, Nayef Aguerd, Emerson et Quinten Timber dans les dernières heures du mercato estival.

L’Olympique de Marseille ne devrait finalement pas se faire dépouiller en cette fin de mercato estival. Comme révélé ce lundi par le journaliste belge Sacha Tavolieri, Igor Paixão ne devrait pas rejoindre Sunderland cet été puisque le club phocéen aurait décidé de conserver l’ailier gauche brésilien.

Aguerd, Emerson et Timber devraient aussi rester

En plus d’Igor Paixão, l’OM devrait garder la plupart des autres cadres annoncés sur le départ ces derniers jours. En effet, selon Foot Mercato, Nayef Aguerd, Emerson et Quinten Timber devraient également rester à Marseille. Une décision aurait été prise ce lundi matin par les dirigeants olympiens, visiblement désireux de ne pas affaiblir davantage l’effectif de Bruno Genesio dans les dernières heures du mercato. Sauf retournement de situation de dernière minute ou offre impossible à refuser pour l’un de ces joueurs, ils devraient donc toujours être Marseillais après la fermeture du marché estival.

Le nom de Pierre-Emile Højbjerg n’est en revanche pas mentionné par nos confrères. Le milieu de terrain danois pourrait donc, lui, encore quitter le club olympien d’ici demain soir, alors qu’il serait toujours courtisé par la Juventus Turin.