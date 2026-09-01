OM Mercato : la Roma passe à l’action pour Højbjerg !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Rome serait entrée en contact avec l’OM au sujet de Pierre-Emile Højbjerg. Le club italien pourrait accélérer en cas de départ de Manu Koné. Une opération séduisante financièrement pour Frank McCourt, mais potentiellement désastreuse sportivement pour Bruno Genesio.

L’Olympique de Marseille pourrait encore perdre l’un des principaux cadres de son effectif dans les dernières heures du mercato. Après l’intérêt manifesté par la Juventus, Pierre-Emile Højbjerg figure désormais sur les tablettes de l’AS Rome.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, des contacts auraient été engagés entre les dirigeants romains et leurs homologues marseillais. Pour le moment, aucune offre officielle n’aurait été transmise, mais le dossier pourrait rapidement s’accélérer en fonction des mouvements enregistrés du côté de la capitale italienne.

La Roma pense à Højbjerg pour remplacer Manu Koné

L’intérêt de la Roma est directement lié à l’avenir de Manu Koné. Le milieu international français est suivi par plusieurs grands clubs européens, dont Chelsea, qui a pris contact avec son entourage dans les dernières heures du marché.

Pour le moment, la Roma souhaite conserver son joueur et n’aurait reçu aucune proposition officielle. Mais une offensive importante pourrait faire évoluer sa position.

Si Manu Koné venait à partir, les dirigeants romains pourraient alors activer la piste Højbjerg pour le remplacer. Le Danois possède le profil recherché : une solide expérience européenne, une excellente connaissance du très haut niveau et la capacité d’apporter immédiatement de l’impact dans l’entrejeu.

La Roma suivait déjà sa situation depuis plusieurs mois et valoriserait le milieu marseillais à plus de 10 millions d’euros.

Une énorme économie pour Frank McCourt

Sur le plan financier, le départ de Pierre-Emile Højbjerg représenterait une excellente nouvelle pour l’OM. Le joueur percevrait environ 500 000 euros brut par mois, ce qui ferait de lui le salaire le plus important de l’effectif.

Son transfert permettrait donc à Marseille de récupérer une indemnité tout en économisant près de 6 millions d’euros brut sur une saison complète. Un argument particulièrement important pour Frank McCourt, engagé auprès de la DNCG dans un plan drastique de réduction de la masse salariale.

Le propriétaire américain veut ramener les dépenses du club sous la barre des 100 millions d’euros. Dans ce contexte, chaque joueur bénéficiant d’une rémunération très élevée représente un dossier prioritaire.

L’état-major marseillais espérerait ainsi toujours un départ du Danois afin d’alléger considérablement les charges du club.

Un départ catastrophique pour Bruno Genesio ?

Sportivement, la situation est beaucoup plus préoccupante. Pierre-Emile Højbjerg reste l’un des rares cadres sur lesquels Bruno Genesio peut véritablement s’appuyer.

Son expérience, sa régularité et sa capacité à encadrer les plus jeunes sont précieuses dans un effectif qui a déjà perdu plusieurs joueurs majeurs. Même s’il ne possède pas la vivacité d’un milieu moderne capable de multiplier les accélérations, le Danois apporte du leadership et une certaine stabilité.

Le secteur est déjà fragilisé et manque de dynamisme. Une vente de Højbjerg sans remplacement réduirait encore les options disponibles pour Genesio, au moment où Marseille doit disputer la Ligue 1 et la Ligue Europa.

Le technicien français pourrait alors être contraint de s’appuyer davantage sur de jeunes joueurs ou sur des éléments jusque-là considérés comme secondaires. Une situation loin d’être idéale pour une équipe dont l’objectif prioritaire reste une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

McCourt face à un choix très risqué

Le dossier Højbjerg résume parfaitement le dilemme rencontré par l’OM. Financièrement, son départ coche toutes les cases : une indemnité de transfert, une économie salariale majeure et un pas supplémentaire vers les objectifs fixés par la DNCG.

Sportivement, en revanche, Marseille perdrait l’un de ses joueurs les plus fiables sans avoir la garantie de pouvoir le remplacer. La nouvelle politique salariale du club rendrait d’ailleurs impossible l’arrivée d’un milieu bénéficiant d’une rémunération comparable.

Tout dépendra désormais de Manu Koné. S’il reste à Rome, la piste Højbjerg pourrait rapidement perdre de sa force. Mais si Chelsea ou un autre prétendant passe à l’action, la Roma devrait accélérer pour le cadre marseillais.

Frank McCourt pourrait alors obtenir le départ coûteux qu’il attend. Bruno Genesio, lui, perdrait peut-être l’un des derniers véritables patrons de son effectif.