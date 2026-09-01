OM Mercato : le dossier Karl Toko Ekambi refait surface !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Toujours bloqué par ses contraintes financières, l’OM pourrait finalement se tourner vers Karl Toko Ekambi. Libre de tout contrat et disposé à consentir d’importants efforts financiers, l’ancien Lyonnais représente une solution à moindre coût. Mais cette piste est loin d’enthousiasmer les supporters marseillais.

L’Olympique de Marseille va-t-il finalement recruter avant la fermeture du mercato ? Alors que la direction phocéenne doit impérativement réduire sa masse salariale avant d’accueillir de nouveaux joueurs, une ancienne piste offensive revient sur le devant de la scène.

Le nom de Karl Toko Ekambi circule de nouveau autour du club marseillais. Libre depuis son départ d’Al-Arabi, l’international camerounais serait intéressé par le projet olympien et prêt à accepter des conditions financières particulièrement avantageuses pour rejoindre Marseille.

Des échanges avaient déjà été amorcés avec ses représentants, sans qu’aucune offre officielle ni aucun accord définitif n’ait été annoncé. Son arrivée resterait notamment conditionnée aux mouvements enregistrés par l’OM dans les dernières heures du marché.

Toko Ekambi, la recrue idéale pour les finances de l’OM ?

Dans un mercato classique, le profil de Karl Toko Ekambi ne constituerait sans doute pas la priorité de la direction marseillaise. Mais la situation financière du club change complètement la donne.

À 33 ans, l’ancien attaquant de l’OL peut évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. Il possède également une grande expérience de la Ligue 1, avec notamment des passages à Angers, Lyon et Rennes. Libre de tout contrat, il ne coûterait aucune indemnité de transfert.

Son éventuelle arrivée représenterait donc une opération très peu risquée financièrement, surtout si le Camerounais accepte réellement un salaire réduit. Toko Ekambi possède par ailleurs un bilan de 59 buts en Ligue 1, dont 38 sous les couleurs lyonnaises.

Une piste qui divise déjà les supporters

Sportivement, le dossier est toutefois loin de provoquer l’unanimité. Une partie des supporters marseillais espérait un renfort plus jeune, plus ambitieux et capable d’incarner durablement le projet olympien.

Après un mercato marqué par les restrictions et les nombreuses incertitudes, la possible signature d’un joueur libre de 33 ans pourrait être perçue comme un choix par défaut. Son passé à l’OL et ses dernières expériences à l’étranger alimentent également le scepticisme autour de son niveau actuel.

Mais l’OM ne dispose peut-être plus d’une grande marge de manœuvre. Si aucune vente ne permet de débloquer une piste plus ambitieuse, Toko Ekambi pourrait représenter l’un des rares renforts offensifs encore accessibles.

Toko Ekambi ou aucune recrue pour l’OM ?

La direction marseillaise se retrouve donc face à un véritable dilemme. Doit-elle profiter de cette opportunité peu coûteuse, même si elle ne fait pas rêver les supporters, ou terminer le mercato sans la moindre arrivée supplémentaire ?

Dans l’immédiat, le dossier reste une possibilité et non une opération bouclée. Aucun accord officiel n’a été annoncé et l’OM semble toujours dépendre de plusieurs départs avant de pouvoir passer à l’action.

Karl Toko Ekambi présente néanmoins deux avantages décisifs : il est immédiatement disponible et semble prêt à faire un effort financier important. Dans la situation actuelle de Marseille, cela pourrait suffire à relancer définitivement une piste que beaucoup pensaient abandonnée. Reste à savoir si l’OM franchira le pas… ou terminera finalement son mercato avec zéro recrue.