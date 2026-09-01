OL : Pierre Sage et Crystal Palace en pôle pour Malick Fofana !

Alors qu’un accord total a été trouvé entre l’OL, Sunderland et Malick Fofana, Crystal Palace tente de faire capoter l’opération dans les dernières heures du mercato. Pierre Sage aimerait attirer son ancien joueur et les Eagles pourraient transmettre une proposition supérieure.

Le dossier Malick Fofana n’est peut-être pas encore terminé. L’international belge semblait pourtant prendre la direction de Sunderland après un accord conclu avec l’Olympique Lyonnais autour d’un transfert estimé à 30 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus.

Le joueur s’était également entendu avec les Black Cats sur un contrat de cinq ans. Une visite médicale devait permettre de finaliser l’opération avant la fermeture du marché.

Mais selon les informations de Foot Mercato, Crystal Palace tente désormais de détourner Fofana de Sunderland. Tant que les contrats ne sont pas signés, un nouveau coup de théâtre reste possible.

Pierre Sage veut retrouver Malick Fofana

L’intérêt de Crystal Palace n’est pas totalement nouveau. Les Eagles avaient déjà étudié le profil de l’ailier lyonnais au cours des derniers jours, sans parvenir à le convaincre.

Pierre Sage connaît parfaitement Malick Fofana pour l’avoir entraîné à l’OL. Le technicien français avait accompagné sa progression et lui avait progressivement offert une place importante dans la rotation lyonnaise.

Désormais installé sur le banc de Crystal Palace, Sage voit en lui un joueur capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et de l’imprévisibilité à son attaque.

Cette relation pourrait constituer un argument important pour les Eagles. Fofana sait exactement ce que Pierre Sage attend de lui et pourrait bénéficier d’un rôle majeur à Selhurst Park.

Crystal Palace peut-il surenchérir ?

Pour faire capoter le transfert à Sunderland, Crystal Palace devra présenter des arguments très convaincants. L’OL a déjà accepté une opération estimée à 30 millions d’euros plus 5 millions de bonus et ne devrait pas revenir sur cet accord sans proposition financière supérieure.

Les Eagles pourraient justement disposer de moyens importants grâce au possible départ d’Ismaïla Sarr. Liverpool s’intéresse à l’international sénégalais, pour lequel Crystal Palace réclamerait jusqu’à 80 millions d’euros.

En cas de vente, le club londonien serait en mesure de réinvestir rapidement une partie de cette somme sur Malick Fofana. L’ailier lyonnais est identifié comme l’une des principales options pour remplacer Sarr.

Crystal Palace doit cependant agir vite. Sunderland a pris une avance importante et souhaite boucler l’opération dans les plus brefs délais.

Sunderland pensait avoir définitivement gagné

Le club promu avait profité du manque de conviction d’Arsenal pour trouver un accord avec Lyon. Les Gunners n’avaient proposé qu’un prêt assorti d’une option d’achat, alors que l’OL exigeait une vente définitive.

Sunderland avait accepté le principe d’un transfert ferme et s’était entendu avec Fofana sur un contrat de cinq saisons. L’opération est annoncée autour de 30 millions d’euros, bonus compris ou supplémentaires selon les sources.

Le projet des Black Cats aurait notamment convaincu le Belge grâce à leur participation à la Ligue Europa et à la place importante qui lui serait réservée.

Mais un accord total ne constitue pas encore une officialisation. Tant que la visite médicale n’est pas terminée et que les documents n’ont pas été signés, Crystal Palace conserve une petite fenêtre pour intervenir.

Le choix final appartient aussi à Fofana

Même si Palace transmet une meilleure offre à l’OL, Malick Fofana devra encore accepter de modifier ses plans. Le joueur avait déjà repoussé plusieurs approches durant le mercato, notamment celle de Hull City.

Crystal Palace avait également tenté sa chance une première fois sans parvenir à le séduire, tandis que l’ailier donnait initialement sa préférence à Arsenal.

La présence de Pierre Sage peut désormais changer la situation. Palace possède aussi l’avantage d’être un club londonien et offre au Belge la possibilité d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur qui lui fait confiance.

Sunderland peut néanmoins lui proposer un statut plus important et une place centrale dans son projet. Le joueur doit donc choisir entre la sécurité d’un accord déjà négocié et une éventuelle nouvelle opportunité avec son ancien coach.

Une excellente nouvelle financière pour l’OL ?

Du côté lyonnais, cette concurrence tardive pourrait être accueillie avec satisfaction. Si Crystal Palace surenchérit réellement, l’OL pourrait récupérer quelques millions supplémentaires pour son ailier.

Chaque euro compte dans la situation financière actuelle du club. Une offre supérieure permettrait également de faciliter l’arrivée de Keito Nakamura, identifié comme le successeur de Fofana.

Mais Lyon doit aussi éviter de prendre un risque inutile. Faire patienter Sunderland sans garantie ferme de Crystal Palace pourrait fragiliser une vente indispensable.

Le scénario est donc totalement ouvert. Sunderland possède l’accord du joueur et celui de l’OL, mais Crystal Palace n’a pas dit son dernier mot. Pierre Sage peut-il faire capoter l’opération au dernier moment ? Les prochaines heures seront décisives.