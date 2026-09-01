ASSE Mercato : Liverpool recrute N’Guessan et l’envoie en Ligue 1

Djylian N’Guessan s’apprête à quitter l’ASSE pour rejoindre Liverpool. Mais la pépite stéphanoise ne partira pas immédiatement en Angleterre : les Reds devraient la prêter dans la foulée au Stade Brestois, où elle découvrira la Ligue 1.

C’est un scénario totalement inattendu pour Djylian N’Guessan. À seulement 18 ans, l’attaquant formé à l’AS Saint-Étienne est sur le point de s’engager avec l’un des plus grands clubs européens.

Liverpool a trouvé un accord avec l’ASSE pour son transfert. Initialement, le jeune Français semblait devoir rester dans le Forez durant une saison supplémentaire avant de rejoindre l’Angleterre en 2027. Mais le plan aurait finalement changé.

Selon les dernières informations de Foot Mercato, les Reds ont choisi de prêter immédiatement N’Guessan à Brest afin de lui permettre de poursuivre sa progression en Ligue 1.

N’Guessan va s’engager avec Liverpool

Les discussions entre Saint-Étienne et Liverpool ont rapidement progressé dans les dernières heures du mercato. L’attaquant, auquel il ne restait plus qu’une année de contrat, avait déjà trouvé un accord avec le club anglais et reçu l’autorisation de passer sa visite médicale.

L’indemnité versée à l’ASSE est annoncée autour de 7,5 millions d’euros par L’Équipe. D’autres sources britanniques évoquent une partie fixe moins élevée, potentiellement complétée par différents bonus.

Pour les Verts, cette vente permet d’éviter un scénario beaucoup plus inquiétant : voir l’un des principaux espoirs du centre de formation entrer dans sa dernière année de contrat et partir pour une somme réduite.

Liverpool réalise de son côté un nouveau pari sur l’avenir en recrutant l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération.

Coup de théâtre, direction Brest !

Le premier montage évoqué prévoyait de laisser Djylian N’Guessan à Saint-Étienne jusqu’en juin 2027. Cette formule lui aurait permis de continuer à jouer avec son club formateur avant de rejoindre définitivement les Reds.

Liverpool aurait finalement privilégié une autre solution. Le jeune attaquant va être prêté au Stade Brestois, qui est désormais tout proche de l’accueillir pour la saison.

Ce choix permettra à N’Guessan de jouer au niveau supérieur sans avoir à quitter immédiatement la France. Il découvrira la Ligue 1 dans un club réputé pour offrir du temps de jeu et des responsabilités aux jeunes joueurs.

Brest représente donc une étape intermédiaire entre Saint-Étienne et Liverpool. Les Reds pourront suivre sa progression dans l’élite avant de décider de son rôle à compter de la saison prochaine.

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❗️Djylian N'Guessan est à un pas de Brest.



✍️ Le joueur va s'engager à Liverpool puis devrait être prêté à Brest dans la foulée pic.twitter.com/bxWOPdJSXS — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026

Pourquoi Liverpool préfère Brest à l’ASSE

Le choix du Stade Brestois s’explique avant tout par le niveau du championnat. L’ASSE évolue actuellement en Ligue 2 et vise une remontée immédiate, tandis que Brest peut proposer à N’Guessan une confrontation hebdomadaire avec les meilleures équipes françaises.

À 18 ans, le joueur a besoin d’accumuler les minutes mais aussi d’affronter une opposition plus relevée pour accélérer sa progression. Liverpool veut tester sa capacité à exister en Ligue 1 avant de l’intégrer au football anglais.

Le profil du club breton peut également lui permettre d’évoluer avec moins de pression. N’Guessan ne sera pas attendu comme une star, mais comme un jeune talent à développer progressivement.

Reste désormais à connaître la place que le staff brestois compte lui réserver dans une attaque où la concurrence sera importante.

Une lourde perte pour Ian Cathro

Sportivement, ce départ constitue un véritable regret pour l’ASSE. N’Guessan aurait pu profiter de la saison de Ligue 2 pour obtenir davantage de temps de jeu et participer à la course à la montée.

Capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, le jeune attaquant offrait une solution supplémentaire à Ian Cathro. Sa vitesse et sa capacité à attaquer les espaces auraient pu être précieuses face aux défenses regroupées.

Les Verts perdent ainsi un deuxième grand talent offensif après le départ annoncé de Lucas Stassin vers le Séville FC. Même si l’effectif possède encore plusieurs armes, voir N’Guessan porter un autre maillot français risque de laisser un goût amer aux supporters.

Une vente difficile à éviter pour Kilmer Sports

Kilmer Sports pouvait difficilement ignorer la situation contractuelle du joueur. Avec seulement une année d’engagement restante et l’intérêt concret de Liverpool, conserver N’Guessan représentait un risque économique majeur.

L’ASSE récupère une belle indemnité pour un attaquant encore peu expérimenté au niveau professionnel. Le club devra néanmoins s’assurer de bénéficier de bonus ou d’un pourcentage sur une éventuelle revente afin de profiter de sa future progression.

Liverpool mise clairement sur le long terme. Les Reds n’attendent pas de N’Guessan qu’il intègre immédiatement leur équipe première, mais souhaitent accompagner son développement étape par étape.

L’attaquant va donc quitter Saint-Étienne, signer dans un géant de Premier League et découvrir la Ligue 1 sous les couleurs brestoises. En quelques heures, la carrière de Djylian N’Guessan est sur le point de changer de dimension.