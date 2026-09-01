PSG Mercato : c’est terminé dans le sens des arrivées !

Sauf incroyable retournement de situation, le Paris Saint-Germain n’accueillera plus aucune recrue cet été. Luis Campos referme son mercato après avoir attiré Mika Godts, Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Lucas Digne et Alessandro Longoni. Un recrutement ambitieux estimé à plus de 160 millions d’euros.

Le Paris Saint-Germain ne devrait pas profiter de la dernière journée du mercato pour réserver une nouvelle surprise à ses supporters. Après avoir exploré plusieurs pistes supplémentaires, la direction parisienne aurait décidé de ne plus recruter.

Luis Campos considère son travail comme terminé dans le sens des arrivées. Le conseiller sportif portugais a offert cinq nouveaux joueurs à Luis Enrique, avec une priorité très claire : renouveler et densifier le secteur offensif.

Les départs peuvent encore animer les dernières heures du marché, mais le groupe parisien ne devrait plus accueillir de nouvel élément.

Mika Godts, le pari le plus coûteux

Recruté à l’Ajax Amsterdam pour 55 millions d’euros, bonus compris, Mika Godts représente l’investissement le plus important réalisé par le PSG cet été.

À seulement 21 ans, l’international belge possède un potentiel considérable. Rapide, technique et capable de provoquer constamment dans son couloir, il correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique.

Son prix peut toutefois interroger pour un joueur qui doit encore confirmer au plus haut niveau européen. Le PSG a clairement investi sur sa progression et espère le voir rapidement franchir un nouveau cap.

Godts s’est engagé jusqu’en juin 2031 et portera le numéro 22 sous les couleurs parisiennes. Foot Mercato

Ferran Torres, la valeur sûre de Luis Enrique

Le recrutement de Ferran Torres apparaît comme le choix le plus sécurisant. Arrivé du FC Barcelone contre environ 50 millions d’euros, l’international espagnol connaît parfaitement les exigences de Luis Enrique, qui l’a déjà dirigé avec la Roja.

Capable d’évoluer dans l’axe ou sur les deux côtés, Torres offre une polyvalence précieuse. Son intelligence dans les déplacements, son efficacité devant le but et son expérience des grands rendez-vous devraient lui permettre de s’intégrer rapidement.

L’Espagnol reste sur une saison particulièrement aboutie avec le Barça, durant laquelle il a inscrit 21 buts en 49 rencontres. Il s’est engagé avec Paris jusqu’en 2031. Reuters

Maghnes Akliouche, le choix français de Campos

Maghnes Akliouche était l’une des grandes priorités parisiennes. Recruté à l’AS Monaco pour environ 50 millions d’euros, le milieu offensif français possède toutes les qualités nécessaires pour s’épanouir dans le système de Luis Enrique.

Sa technique, sa capacité à évoluer entre les lignes et sa polyvalence devraient apporter une nouvelle option créative. À 24 ans, il connaît déjà parfaitement la Ligue 1 et possède encore une importante marge de progression.

Originaire de la région parisienne, Akliouche rejoint également un club avec lequel il entretient un lien particulier. Il devra désormais s’imposer dans une concurrence particulièrement relevée, face notamment à Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Reuters

Lucas Digne, l’excellente affaire à 7 M€

Lucas Digne constitue l’opération la moins spectaculaire, mais peut-être l’une des plus intelligentes du mercato parisien. Recruté pour seulement 7 millions d’euros, le latéral gauche effectue son retour au PSG après avoir quitté le club en 2015.

Son expérience de la Premier League et du football international doit lui permettre d’être immédiatement performant. Il offre surtout une solution supplémentaire à Luis Enrique pour faire souffler Nuno Mendes et gérer un calendrier toujours plus exigeant.

À ce tarif, le risque financier reste limité. Digne apporte une profondeur d’effectif indispensable à un poste où Paris manquait d’alternatives fiables.

Alessandro Longoni, un pari sans risque

Arrivé libre, Alessandro Longoni complète le recrutement parisien. Le jeune gardien italien représente un investissement tourné vers l’avenir et n’a coûté aucune indemnité de transfert.

Il ne devrait pas immédiatement bouleverser la hiérarchie, mais le PSG croit en son potentiel. Luis Campos poursuit ainsi sa stratégie consistant à attirer de jeunes talents européens avant que leur valeur n’explose.

Longoni figure déjà dans le groupe professionnel parisien et pourra progresser au contact de Lucas Chevalier et Matvey Safonov. PSG

Un mercato offensif à plus de 160 M€

Au total, le PSG a dépensé environ 162 millions d’euros, hors bonus éventuels supplémentaires. Une somme importante, mais répartie sur plusieurs joueurs jeunes ou encore dans leurs meilleures années.

Luis Campos n’a pas recruté une superstar mondiale. Il a privilégié des profils compatibles avec les principes de Luis Enrique : polyvalents, techniques, mobiles et capables de s’intégrer dans un collectif déjà très performant.

Le départ de Bradley Barcola à Liverpool a également permis de financer largement ce recrutement et de réorganiser la hiérarchie offensive. Paris dispose désormais de nombreuses solutions pour faire face à un calendrier particulièrement dense.

Ce mercato semble cohérent et ambitieux, même si quelques interrogations demeurent. Godts devra justifier son prix, Akliouche gagner sa place dans une attaque surchargée et Ferran Torres confirmer qu’il peut devenir un titulaire régulier.

Une chose est désormais certaine : Luis Campos a terminé ses achats. Place au terrain pour déterminer si ces cinq recrues permettront au PSG de conserver sa domination en France et en Europe.