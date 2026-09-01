OL : un ailier à 14 buts pour succéder à Malick Fofana

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que Malick Fofana s’apprête à rejoindre Sunderland, l’OL a accéléré pour lui trouver un successeur. La priorité lyonnaise se nomme Keito Nakamura et l’international japonais aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Gones.

L’Olympique Lyonnais ne veut pas perdre une seule minute. Un accord ayant été trouvé avec Sunderland pour le transfert de Malick Fofana, la direction rhodanienne travaille désormais activement pour remplacer l’international belge.

Le profil choisi est celui de Keito Nakamura. Déjà surveillé depuis plusieurs jours, l’ailier japonais du Stade de Reims fait désormais l’unanimité au sein du club lyonnais. Les discussions auraient connu une accélération importante et le joueur souhaite rejoindre l’équipe de Paulo Fonseca.

Nakamura a déjà dit oui à l’OL

C’est une avancée majeure dans ce dossier. Selon les informations de Foot Mercato, Keito Nakamura aurait donné son feu vert à un transfert vers Lyon.

L’international japonais est séduit par le projet sportif proposé et par la possibilité de retrouver immédiatement la Ligue 1. Sous contrat avec Reims jusqu’en juin 2028, il bénéficie d’un bon de sortie depuis la relégation du club champenois.

Les échanges seraient positifs entre les différentes parties. L’OL espère désormais trouver rapidement un terrain d’entente avec Reims afin de boucler l’opération avant la fermeture du mercato.

Le successeur idéal de Malick Fofana ?

Le départ de Malick Fofana va laisser un immense vide sur le côté gauche de l’attaque lyonnaise. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à éliminer en un contre un constituaient des armes précieuses pour Paulo Fonseca.

Keito Nakamura possède justement des qualités capables de compenser cette perte. Très à l’aise dans le couloir gauche, le Japonais peut rentrer sur son pied droit pour frapper, combiner dans les petits espaces ou attaquer la profondeur.

À 26 ans, il est plus expérimenté que Fofana et connaît parfaitement le football français. Son adaptation devrait donc être beaucoup plus rapide que celle d’une recrue arrivant d’un championnat étranger.

Même s’il ne présente pas exactement le même profil que le Belge, Nakamura apporterait de la percussion, de la créativité et surtout une réelle efficacité devant le but.

Une dernière saison impressionnante à Reims

Malgré la relégation du Stade de Reims, Keito Nakamura a réalisé une saison 2025-2026 particulièrement réussie sur le plan individuel. Il a inscrit 14 buts et délivré trois passes décisives en championnat.

L’international japonais a notamment terminé la saison par un quadruplé spectaculaire contre Pau, permettant à Reims de s’imposer 5-3. Une démonstration de ses qualités de finition et de sa capacité à prendre un match à son compte.

Nakamura s’est également distingué lors de la Coupe du monde 2026. Ses performances avec le Japon ont renforcé sa cote et attiré plusieurs clubs étrangers.

L’OM s’était notamment renseigné sur sa situation plus tôt dans le mercato, mais les exigences financières rémoises avaient rapidement refroidi la piste.

Reims attend toujours un gros chèque

Le principal obstacle reste le prix réclamé par le Stade de Reims. Au début du mercato, la direction champenoise demandait environ 25 millions d’euros hors bonus pour libérer son joueur.

Une première proposition estimée à 18 millions d’euros aurait même été repoussée.

Cette somme représente un investissement considérable pour l’OL, qui doit encore réduire ses dépenses et satisfaire les exigences de la DNCG. La vente de Malick Fofana à Sunderland, annoncée autour de 30 millions d’euros auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus, va toutefois offrir une nouvelle marge de manœuvre.

Lyon espère également profiter de la fin du mercato pour convaincre Reims de revoir ses exigences ou accepter un montage comprenant des bonus et un paiement échelonné.

L’OL joue contre la montre

Le feu vert de Nakamura constitue une excellente nouvelle, mais l’opération est encore loin d’être officiellement bouclée. L’OL doit désormais s’entendre avec Reims sur le montant et la structure du transfert.

Paulo Fonseca espère éviter de commencer la saison sans véritable successeur à Malick Fofana. La direction lyonnaise mène parallèlement d’autres dossiers, notamment celui de Youssouf Fofana au milieu de terrain, ce qui complique encore davantage cette dernière journée.

Les voyants sont néanmoins au vert concernant Nakamura. Le joueur veut rejoindre Lyon, son profil fait l’unanimité et la vente de Malick Fofana pourrait débloquer les fonds nécessaires.

L’OL s’apprête à perdre son joyau belge, mais son remplaçant pourrait déjà être trouvé. Il ne reste plus qu’à convaincre définitivement le Stade de Reims.