OL Mercato : Lyon passe à côté d’un international français !

Le prêt de Youssouf Fofana à l’Olympique Lyonnais a été annulé au dernier moment, faute de pouvoir libérer suffisamment de masse salariale avant la fermeture du mercato.

C’est un énorme retournement de situation pour l’OL, en plus du dossier Malick Fofana. Alors que le prêt de Youssouf Fofana en provenance de l’AC Milan semblait bouclé mardi en fin d’après-midi, l’international français ne rejoindra finalement pas Lyon.

Le milieu de terrain de 27 ans devait être prêté avec une option d’achat, après un accord trouvé entre l’OL et l’AC Milan. Quelques heures plus tôt, les dirigeants lyonnais avaient même réussi à dégager suffisamment de marge dans leur masse salariale pour enregistrer l’ancien Monégasque.

L’OL dépendait encore de plusieurs départs

Le problème était lié aux départs nécessaires pour respecter les contraintes financières qui encadrent le club lyonnais. Nicolas Tagliafico, notamment, négociait avec l’Atlético de Madrid et son départ devait permettre de libérer une nouvelle place dans la masse salariale.

Mais à l’approche de la fermeture du marché français, le latéral argentin n’était toujours pas parti. Malgré les discussions et les documents préparés entre les différents clubs, Lyon n’a donc pas pu finaliser l’enregistrement de Fofana dans les temps.

Youssouf Fofana reste à Milan

Le scénario est d’autant plus cruel que Youssouf Fofana était en route vers Lyon et que son arrivée paraissait quasiment acquise. L’OL souhaitait profiter de son expérience internationale et de son profil physique pour renforcer le milieu de terrain de Paulo Fonseca.

Le dossier avait également été compliqué par les négociations autour de la prise en charge du salaire du joueur entre Lyon et Milan. Les deux clubs avaient dû trouver un accord sur la répartition de ses émoluments avant de pouvoir avancer.

Finalement, le timing aura été fatal à l’opération. Youssouf Fofana ne signera donc pas à l’OL et reste pour l’instant un joueur de l’AC Milan. Une fin particulièrement frustrante pour Lyon, qui pensait avoir bouclé l’un des derniers gros coups de son mercato.