OM Mercato : Lorenzi a désamorcé un départ surprise en Ligue 1

Alors que Milan Leccesse était tout proche de rejoindre Brest, l’OM a finalement décidé de retenir son jeune talent de 17 ans.

Le dossier semblait pourtant prendre une tournure très concrète. Milan Leccesse était proche de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre Brest, qui avait formulé une proposition de contrat longue durée avec l’ambition d’intégrer rapidement le jeune milieu offensif au groupe professionnel.

Mais le scénario a finalement changé dans les dernières heures.

L’OM dit non pour Milan Leccesse

Selon les informations de Santi Aouna, toutes les conditions étaient réunies pour permettre le transfert de Milan Leccesse vers Brest. Pourtant, la direction de l’OM a finalement décidé de mettre son veto au départ du jeune international français.

Le directeur sportif marseillais Gregory Lorenzi a ainsi bloqué l’opération afin de conserver Leccesse, considéré comme l’un des principaux talents issus du centre de formation phocéen.

Un choix fort de la part de Marseille, alors que le joueur de 17 ans avait également suscité l’intérêt de Schalke 04 en début de mercato. Là encore, l’OM avait refusé la proposition allemande. Il s’agit donc de la deuxième offre repoussée pour Milan Leccesse cet été.

Une décision forte de l’OM

Auteur de deux passes décisives en deux matches avec les U19 marseillais cette saison, Leccesse confirme déjà les attentes placées en lui. Son profil avait particulièrement séduit Brest, qui souhaitait lui offrir une véritable perspective chez les professionnels.

Mais cette fois, l’OM a tranché : Milan Leccesse ne quittera pas Marseille pour Brest. Le club phocéen semble désormais vouloir miser sur sa pépite et poursuivre son développement au sein de la formation olympienne.