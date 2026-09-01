OM Mercato : coup de tonnerre, un cadre marseillais se rapproche d’un départ !

Quinten Timber pourrait bien être le dernier départ surprise de l’OM, avec un Crystal Palace très confiant pour recruter le milieu néerlandais avant la fermeture du mercato anglais.

L’OM pourrait encore vivre un gros mouvement. Alors que le club phocéen a finalement conservé plusieurs éléments importants, Quinten Timber est lui toujours susceptible de quitter l’OM pour rejoindre Crystal Palace.

Selon les dernières informations de RMC Sport, le club anglais a relancé les négociations ce mardi et serait déterminé à boucler l’opération. Les discussions portent sur un montant supérieur à 18 millions d’euros, alors que Marseille avait recruté le milieu néerlandais au Feyenoord en janvier dernier pour environ 5 millions d’euros.

Timber veut rejoindre la Premier League

Arrivé à Marseille il y a seulement quelques mois, Quinten Timber aurait exprimé son envie de découvrir un nouveau projet. Crystal Palace suit le joueur depuis plusieurs semaines et pourrait profiter de cette dernière journée pour finaliser son arrivée.

Le timing est désormais extrêmement serré : le mercato français est fermé, mais le marché anglais reste ouvert jusqu’à minuit. Crystal Palace est désormais très confiant pour parvenir à un accord avec l’OM et finaliser les documents nécessaires.

Pour Marseille, une vente à plus de 18 millions d’euros représenterait une opération financière particulièrement intéressante seulement quelques mois après l’arrivée de Timber. Mais à ce stade, aucun accord définitif n’est encore annoncé entre les deux clubs. Les prochaines minutes seront donc décisives pour savoir si Quinten Timber quittera déjà l’OM pour la Premier League.