RC Lens : après la tuile Nawrocki, bonne nouvelle avant Lorient ! 

Arrivé au RC Lens cet été, Maik Nawrocki (25 ans) souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et subira une opération chirurgicale.

Le RC Lens a appris une bien mauvaise nouvelle cette semaine avec la grave blessure de Maik Nawrocki. Arrivé cet été, le défenseur de 25 ans souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et devra passer par la case opération. Un véritable coup dur pour le joueur comme pour le groupe lensois.

Odsonne Édouard bien présent à l’entraînement

Mais à deux jours de la réception du FC Lorient à Bollaert, une note plus positive est venue rythmer la séance d’entraînement des Sang et Or. Absent lors du dernier déplacement à Strasbourg (1-2) pour des raisons personnelles, Odsonne Édouard a effectué son retour à l’entraînement ce jeudi.

L’attaquant lensois était bien présent avec ses partenaires à deux jours du rendez-vous face à Lorient. Une présence forcément rassurante pour le staff artésien, alors que le RC Lens s’apprête à retrouver son public de Bollaert.

Une bonne nouvelle pour le RC Lens avant Bollaert

Édouard pourrait ainsi de nouveau être concerné par la rencontre face aux Merlus, selon les choix du staff et son état de forme. Après la mauvaise nouvelle concernant Nawrocki, le retour de l’attaquant constitue donc une petite éclaircie avant une échéance importante.

Le RC Lens devra composer avec l’absence longue durée de Nawrocki, mais peut donc compter sur le retour d’Édouard dans la préparation de cette rencontre. À Bollaert, les Sang et Or auront l’occasion de rebondir et de repartir de l’avant devant leur public. Rendez-vous samedi à 17h15 pour la réception du FC Lorient.